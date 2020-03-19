رسميا - إيقاف الدوري التركي بسبب فيروس كورونا

أعلن مميت كاسابولو وزير الرياضة في تركيا، إيقاف أنشطة الدوري التركي لكرة القدم والطائرة والسلة بسبب تفشي فيروس كورونا.

ووفقا لقرار وزير الرياضة فأن القرار احترازيا في ظل التعامل المثالي من كافة المؤسسات الرياضية مع الأمر.

وانضم الدوري التركي لقائمة طويلة من المسابقات التي توقفت بشكل مؤقت للحد من تفشي الفيروس.

ووفقا لنيهات أوزديمير رئيس الاتحاد التركي فأن المسابقات ستعود وتستكمل ومن المفترض حتى 27 يونيو المقبل.

وسبق أن فسخ النيجيري جون أوبي ميكيل تعاقده مع طرابوزن بسبب رفضه اللعب في ظل إيقاف الدوريات العالمية.

ووصل عدد الحالات المصابة في تركيا إلى 191 وحالتي وفاة بالفيروس.

وأقيمت الجولة الماضية من الدوري التركي بدون جماهير ومن بينها مباراة الدربي بين بشكتاش وجالاتا سراي وانتهت بالتعادل السلبي.

ويتصدر طرابوزن سبور وباشاك شهير جدول الترتيب برصيد 53 نقطة بعد مرور 26 جولة.

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