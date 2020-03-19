في الجول يكشف تفاصيل مفاوضات تجديد وليد سليمان لـ الأهلي

الخميس، 19 مارس 2020 - 19:00

كتب : أحمد الخولي

وليد سليمان - الأهلي - المقاولون العرب

أعلن الأهلي تجديد تعاقد وليد سليمان لموسمين عقب جلسة جمعت اللاعب مع لجنة التخطيط فماذا حدث خلالها؟ FilGoal.com يكشف.

وليد سليمان

النادي : الأهلي

الأهلي

في بداية الأمر طلب وليد سليمان من نادر شوقي وكيل أعمال اللاعبين حضوره الجلسة بشكل ودي وهو ما حدث بالفعل.

وحسبما علم FilGoal.com فإن عرض الأهلي لوليد سليمان كان ينص على تجديد التعاقد لموسم واحد وهو ما رفضه جناح المارد الأحمر.

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إذ أن وليد سليمان كان يرغب في تجديد تعاقده لموسمين.

وبعد فترة من النقاش وافقت لجنة التخطيط على رغبة وليد سليمان ليتم التجديد رسميا لموسمين.

أما بشأن القيمة المادية على التعاقد فلم يكن فيها خلاف بين الطرفين.

وانضم وليد سليمان إلى الأهلي قادما من إنبي في عام 2011.

صاحب الـ35 عاما توج مع الأهلي بخمسة ألقاب للدوري ولقبين لدوري أبطال إفريقيا ولقب للكونفدرالية وبطولتي السوبر الإفريقي ولقب لكأس مصر وخمس مرات السوبر المصري.

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