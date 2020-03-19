المصري يطلب برنامج أستون فيلا للتعامل مع فيروس كورونا

كشف عبد الظاهر السقا مدير الكرة بالجهاز الفني للمصري البورسعيدي عن عدة خطوات اتخذها لتحديد كيفية التعامل مع توقف النشاط الكروي تفاديا لتفشي فيروس كورونا.

صرح السقا عبر إذاعة أون سبورت إف إم "تحدثت هاتفيا مع تريزيجيه في إنجلترا، وطلبت منه البرنامج الذي ينفذه نادي أستون فيلا، وقال لي أن لاعبي فريقه يجلسون في البيت، وينفذون برنامجا يرسل من الإدارة عبر البريد الإلكتروني".

وأضاف "هناك مشاورات مع الأندية وهناك مجموعة أنشأتها عبر تطبيق واتساب لمديري الكرة يضم 15 ناديا لاتخاذ قرارا موحدا خلال ساعات، كما تواصلت مع رئيس اللجنة الطبية باتحاد الكرة محمد سلطان، وأوصى بتقسيم اللاعبين إلى دفعات إذا فكر أي ناد في استئناف التدريبات".

ولفت "هناك فكرة أخرى.. تتمثل في توزيع أجهزة GPS على اللاعبين لمراقبة التدريبات ومن لا يلتزم سيعاقب، كل هذه الخطوات ترقبا لأي قرار رسمي من اتحاد الكرة أو الجهات المسؤولة".

وواصل مدير الكرة بالمصري "سألت طبيب الفريق عن معمل للكشف عن اللاعبين تحسبا لعزل أي حالة، ولم نجد سوى وزارة الصحة ولابد أن تظهر الأعراض لكي يتم الكشف على أي شخص".

وشدد عبد الظاهر السقا "لابد من قرار جماعي، للأسف اتحاد الكرة مفصول عن الأندية، لابد من موافقة 70% على الأقل بشأن أي قرار يخص الفترة القادمة حتى لا يظلم أحد".

في المقابل، أشار السقا إلى فوائد عادت على الفريق من خلال فترة التوقف الحالية، تتمثل في تعافي حارس المرمى الأساسي أحمد مسعود من إصابته بكسر في الإصبع، وكذلك الظهير الأيسر بهاء مجدي، مضيفا أن الثنائي يتم تجهيزهما حاليا.

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