الأهلي: نحسم ملف المعسكر الداخلي خلال أيام.. ومستعدون لكل الاحتمالات في دوري الأبطال

الأربعاء، 18 مارس 2020 - 13:54

كتب : حسام نور الدين

أليو ديانج - الأهلي - صن داونز - الصورة من الصفحة الرسمية لـ الأهلي

قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي إن الجهاز الفني للفريق بقيادة السويسري ريني فايلر سيحسم إمكانية دخول الفريق في معسكر داخلي بسبب تعليق النشاط يوم الأحد المقبل.

وتحدث عبد الحفيظ للموقع الرسمي للأهلي أيضا عن فكرة إقامة معسكر داخلي للفريق أثناء فترة تعليق النشاط بسبب فيروس كورونا حيث قال: "الأمر برمته سيتم مناقشته وحسمه خلال اجتماع الجهاز الفني بقيادة ريني فايلر الأحد المقبل".

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أضاف عبدالحفيظ "سلامة الجميع تبقى دائما في المقام الأول. الجهاز الفني سيبحث اختيار القرار الأمثل للظروف الراهنة، التي يأتي على رأسها ضرورة الحفاظ على السلامة العامة للجميع، وذلك في ظل الإجراءات الاحترازية والوقائية التي نتخذها جميعا للتصدي لفيروس كورونا".

وانتقل عبدالحفيظ للحديث عن اختيار استاد جابوما بمدينة دوالا بالكاميرون لاحتضان نهائي دوري أبطال إفريقيا في نسخته الحالية، وما تردد في هذا الصدد حول إمكانية إقامة الدورين قبل النهائي والنهائي به، مؤكدا أن الأهلي جاهز تماما لكل الاحتمالات ويسعى لتحقيق هدف واحد وهو التتويج باللقب الإفريقي.

ويتوقف النشاط الرياضي حاليا في مصر والمغرب، بلدي أعضاء نصف النهائي، الأهلي والوداد، الزمالك والرجاء.

وأشار مدير الكرة إلى أن "الأهلي يتعامل دائما مع الأمور خطوة خطوة، وأن التفكير في المباراة النهائية قبل تخطي عقبة نصف النهائي أمر غير منطقي، ومن ثم يبقى التفكير أولا في مواجهة الوداد المغربي التي حدد كاف موعدها في وقت سابق، وهو مطلع شهر مايو".

وأتم "الأهلي يخوض مبارياته الإفريقية بحثا عن هدف واحد وهو استعادة اللقب، الذي يعد الهدف الرئيسي للفريق منذ انطلاق الموسم الحالي. جاهزون كلفريق لكل الاحتمالات في هذا الشأن".

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