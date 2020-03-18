وكيله: الزمالك أبدى رغبة في ضم بن عيادة.. والمفاوضات تعطلت لسببين

الأربعاء، 18 مارس 2020 - 10:32

كتب : FilGoal

حسين بن عيادة

أعلن وكيل أعمال اللاعب الجزائري حسين بن عيادة ظهير أيمن شباب قسنطينة الجزائري وجود رغبة من نادي الزمالك لضم اللاعب.

حسين بن عيادة

النادي : النادي الرياضي القسنطيني

الزمالك

أشار فيصل عبيد وكيل اللاعب "هناك اتصالات أولية جرت بين مسؤولي الزمالك وحسين بن عيادة أثناء تواجد الفريق المصري في تونس لمواجهة الترجي، لكن لا يوجد أي عرض رسمي بل أبدى الزمالك رغبة واهتماما بضم بن عيادة".

وأضاف عبيد عبر قناة TEN "اللاعب لا يرفض.. لكن الظروف الحالية من توقف الدوريات العربية وانشغال الزمالك بمباراته المهمة ضد الترجي حالا دون تقدم المفاوضات".

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وأوضح "لقد تواصل معي وسيط وكذلك أمير مرتضى المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك".

ولفت "بن عيادة لديه عدة عروض داخل وخارج الجزائر من أندية عربية وأوروبية، ونحن بصدد دراسة العروض، حيث ينتهي تعاقده مع شباب قسنطينة بنهاية شهر يونيو، لذا لا نستبق الأحداث، أمامنا فسحة من الوقت لاتخاذ القرار".

وحول اشتراطه مبلغا ماليا لإتمام الصفقة، رد "بالتأكيد الجانب المالي مهم، لكن ليس الشيء الذي يهم اللاعب كثيرا، لقد تم استدعاء حسين بن عيادة لمعسكر المنتخب الجزائري هذا الشهر، وهو يريد الحفاظ على تواجده في المنتخب ليشارك في مباريات شهر يونيو".

وأتم فيصل عبيد تصريحاته "لم نحدد مهلة للزمالك في ظل توقف الدوريات العربية، واهتمام اللاعبين حاليا بالناحية الصحية أكثر من الرياضية، وأتمنى أن يزول هذا الوباء، وينعم الشعب العربي بالصحة".

ويلعب بن عيادة في مركز الظهير الأيمن كما يستطيع اللعب كقلب دفاع، ويلعب لشباب قسنطينة منذ عام 2016.

وفي الموسم الجاري، صنع بن عيادة 6 أهداف وسجل 4 في 21 مباراة.

ويعاني الزمالك من نقص في هذا المركز بعد رحيل التونسي حمدي النقاز، وعدم وجود سوى حازم إمام والصاعد أحمد عيد لشغل هذا المركز.

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الزمالك حسين بن عيادة
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