تعرف على خطة الاتحاد الأوروبي لإنقاذ الموسم في 8 خطوات

الثلاثاء، 17 مارس 2020 - 20:56

كتب : رامي جمال

يويفا

أصدر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" عدة قرارات اليوم الثلاثاء عقب اجتماعه الذي جرى بين أعضائه عن طريق "الفيديو كونفرنس" لوضع خطة لمناقشة كيفية إكمال الموسم في جراء توقفه بسبب تفشي فيروس كورونا.

وجاءت قرارات الاجتماع وخطة الاتحاد الأوروبي كالتالي:

المسابقات الدولية:

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** مباريات ملحق التصفيات المؤهلة ليورو 2020 التي كان من المفترض إقامتها في شهر مارس الجاري سيتم تأجيلها لشهر يونيو المقبل مع مراجعة الموقف الصحي في ذلك الوقت.

** تأجيل يورو 2020 إلى 2021 لتقام من 11 يونيو إلى 11 يوليو.

** الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 والتي كان من المقرر إقامتهما في شهر يونيو من العام المقبل سيتم تأجيلهم لوقت لاحق.

** نهائيات دوري الأمم الأوروبية ويورو تحت 21 عاما وبطولة يورو للسيدات المفترض إقامتهم بين يونيو ويوليو من عام 2021 سيتم إعادة جدولة مواعيدهم.

** على الأندية السماح للاعبيها بالانضمام للمنتخبات في تلك البطولات.

مسابقات الأندية:

** إلزام الاتحادات المحلية المختلفة بإنهاء الموسم بحد أقصى في الـ30 من شهر يونيو المقبل حال تحسن الموقف الصحي وأصبحت الأجواء ملائمة لاستكمال النشاط.

** جدولة مباريات المسابقات الأوروبية في نهاية الأسبوع مع لعب مباريات الدوري منتصف الأسبوع.

** إجراء تعديلات محتملة لجولات تصفيات دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي للموسم المقبل حال الانتهاء المتأخر من الموسم الجاري أو بعد 30 يونيو.

وسينظم يويفا ورشتين واحدة تختص بمتابعة جدولة مباريات الأندية والمنتخبات، والثانية تختص بمتابعة تقييم الأثر الاقتصادي والمالي والتنظيمي على الكرة للتخفيف من آثار تفشي فيروس كورونا.

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