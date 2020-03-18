نبيه: ما فعله كهربا سيكون له أثر لو توليت أي منصب في المنتخب.. والدليل مباراة السوبر

الأربعاء، 18 مارس 2020 - 11:43

كتب : FilGoal

محمود عبد المنعم كهربا مصر السعودية

شدد أسامة نبيه المدرب العام السابق لمنتخب مصر إنه لو تولى أي منصب في إطار جهاز الفراعنة في المستقبل، سيكون هناك أثر لما فعله محمود عبد المنعم "كهربا" جناح الأهلي خلال كأس العالم 2018.

محمود كهربا

النادي : الأهلي

وقال نبيه: "بعد خسارتنا أول مباراتين، كل الأخبار كانت تقول إن الجهاز راحل".

وأكمل "في مباراة السعودية أشركنا كهربا كبديل، وطلبنا منه بعد المهام الدفاعية، لكنه أشاح لنا بيده بمعنى (انتم روحتوا يعني)".

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وأردف "بعد المباراة، قلت له إن الدنيا صغيرة، وأن عليه أن يحافظ على الود والتواصل".

وكشف "لو توليت أي منصب في المنتخب، سيكون لهذا الموقف أثر لأن من لديه سلوك لا يتغير".

وأتم "الدليل على كلامي مباراة السوبر الأخيرة".

وخسر الأهلي مباراة السوبر المحلي ضد الزمالك، أول مشاركة لكهربا ضد فريقه السابق، كما انخرط في مشادة كبيرة عقب اللقاء تسببت في إيقافه حتى نهاية الموسم.

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