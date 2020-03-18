نبيه: ما فعله كهربا سيكون له أثر لو توليت أي منصب في المنتخب.. والدليل مباراة السوبر

شدد أسامة نبيه المدرب العام السابق لمنتخب مصر إنه لو تولى أي منصب في إطار جهاز الفراعنة في المستقبل، سيكون هناك أثر لما فعله محمود عبد المنعم "كهربا" جناح الأهلي خلال كأس العالم 2018.

محمود كهربا النادي : الأهلي

وقال نبيه: "بعد خسارتنا أول مباراتين، كل الأخبار كانت تقول إن الجهاز راحل".

وأكمل "في مباراة السعودية أشركنا كهربا كبديل، وطلبنا منه بعد المهام الدفاعية، لكنه أشاح لنا بيده بمعنى (انتم روحتوا يعني)".

وأردف "بعد المباراة، قلت له إن الدنيا صغيرة، وأن عليه أن يحافظ على الود والتواصل".

وكشف "لو توليت أي منصب في المنتخب، سيكون لهذا الموقف أثر لأن من لديه سلوك لا يتغير".

وأتم "الدليل على كلامي مباراة السوبر الأخيرة".

وخسر الأهلي مباراة السوبر المحلي ضد الزمالك، أول مشاركة لكهربا ضد فريقه السابق، كما انخرط في مشادة كبيرة عقب اللقاء تسببت في إيقافه حتى نهاية الموسم.

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