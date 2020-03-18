نبيه: حزنت مما قاله صلاح "الرائع" وربما ظلمنا هذا اللاعب.. ومفاجأتين عن حسام غالي

كشف أسامة نبيه المدرب العام السابق لمنتخب مصر عدد من الأسرار في حواره مع قناة "أون تايم سبورتس" مساء الثلاثاء.

نبيه بدأ حواره بالحديث عن محمد صلاح قائلا: "في فترة كأس العالم كان مضغوطا جدا نفسيا، من الممكن أن نقول إن الإصابة في الكتف (أخرجته عن حالته المزاجية)، بجانب بعض التصرفات من خارج الفريق".

وشدد "صلاح رائع، أخذنا منه أفضل شيء لديه وهو منحنا أفضل ما لديه، لكنني حزنت من تصريحه بأن معسكر كأس العالم لم يكن منضبطا، المعسكر في جروزني كان منضبطا للغاية والجهاز الفني بقيادة هيكتور كوبر، ومدير المنتخب إيهاب لهيطة، لم يكونوا يستحقوا ما قيل بسبب لقطة وحيدة طبيعية حدثت في سان بطرسبرج".

وأردف نبيه "بالتأكيد حدث ظلم لبعض اللاعبين لكنه بالتأكيد كان غير مقصود".

وكشف "ربما ظلمنا وليد سليمان، كان لدينا في ذلك الوقت صلاح ورمضان صبحي ومحمود حسن تريزيجيه ومحمود عبد المنعم كهربا. عندما تضم لاعب، تضم معه جمهوره وإعلامه وهذا الأمر قد يضر بالصالح العام".

وانتقل نبيه للحديث عن أزمة حسام غالي، ليفجر مفاجأتين، الأولى هي أنهما "تقابلا بالأحضان" في أبو ظبي قبل مباراة السوبر الأخيرة التي توج بها الزمالك على حساب الأهلي، ليشرح نبيه "أنا وغالي فقط نعلم ما بيننا".

وأتم نبيه "وجهة النظر التي كنت سأطرحها على كوبر (قبل الأزمة التي أطاحت بغالي من منتخب مصر بعد خلاف شديد مع نبيه) كانت أن يلعب غالي في مركز عبد الله السعيد، نهاية الأمر كانت عدم حضوره لجلسة الصلح في مكتب محمود طاهر رئيس الأهلي السابق في وجود هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد السابق، لكن لا مشكلة الآن".

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