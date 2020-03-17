لاعب طنطا يكشف لـ في الجول سبب فشل انتقاله لـ الأهلي.. وحلمه الأهم

"نعم كنت قاب قوسين أو أدنى من الانتقال للأهلي لكن كل شيء توقف فجأة" عبد الرحمن الدح لاعب نادي طنطا.

لكن من هو عبد الرحمن الدح الذي كان قريبا من الانتقال للأهلي وكيف كانت بداياته وما سبب فشل المفاوضات؟

تحدث اللاعب صاحب الـ21 عاما لـFilGoal.com قائلا: "بدات مسيرتي في مركز شباب فيشا سليم في قريتي وكان عمري 7 سنوات ومكثت مع الفريق 3 سنوات تحت قيادة المدرب حماصة الباجوري".

وأضاف "ذهبت لاختبارات نادي طنطا ومنذ ذلك الحين وأنا في الفريق".

وتابع الدح "صعدت للفريق الأول قبل موسمين مع عماد النحاس لكن لم أشارك وهبطنا للدرجة الثانية وجاء المدرب عبد الناصر محمد وأشركني في مكرز صانع الألعاب والجناح الأيسر".

وأردف "انضممت مرة وحيدة لمعسكر منتخب مصر للشباب تحت قيادة حمادة صدقي في ذلك الوقت".

مفاوضات الأهلي

وعن حقيقة مفاوضات الأهلي قال: "بدأت المفاوضات في يناير قبل الماضي وفضلت إدارة طنطا تأجيل كل شء للصيف وفي ذلك الوقت تفاوض عدلي القيعي مستشار التعاقدات في الأهلي مع النادي".

وأكمل لاعب طنطا حديثه "وأعطيت موافقتي لعلاء ميهوب على الانتقال للأهلي، وكل شيء كان يسير بشكل جيد لكن صعود طنطا للدوري الممتاز جعل إدارة النادي تتراجع في إتمام الصفقة لرغبتهم في بقائي مع الفريق".

وأكمل اللاعب الذي سجل أربعة أهداف في 16 مباراة مع طنطا الموسم الجاري حديثه ردا على هل فاوضه الزمالك "لم يحدث".

وأضاف "المصري تحدث معي لكن عقب منعهم من إبرام انتقالات توقفت المفاوضات".

وشدد عبد الرحمن الدح "شرف لأي لاعب اللعب في الأهلي أو الزمالك والمرور من بوابة أي منهما".

وعن أيهما يختار حال مفاوضته مجددا أجاب "من يوافق عليه طنطا بالإضافة للنادي الذي سأشترك فيه بشكل أساسي".

طموحه ومثله الأعلى

وبالانتقال بالحديث عن طموحه خلال الفترة المقبلة أجاب "الانضمام للمنتخب الأولمبي فكنت أتمنى التواجد معهم في كأس أمم إفريقيا التي توجنا بها".

وتابع "أتدرب بكل قوة وأفعل كل شيء للانضمام لمنتخب مصر الأولمبي".

أما عن مثله الأعلى محليا وعالميا أتم عبد الرحمن الدح حديثه "محمد أبو تريكة وعبد الله السعيد، وكيفن دي بروين".

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