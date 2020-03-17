رسميا – الاتحاد الأرجنتيني يقرر إيقاف النشاط الكروي لنهاية مارس

الثلاثاء، 17 مارس 2020 - 18:40

كتب : FilGoal

ريفر بليت - بوكا جونيورز - سوبر كلاسيكو - كوبا ليبرتادوريس

أعلن الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم إيقاف النشاط الكروي رسميا حتى نهاية شهر مارس الجاري بسبب تفشي فيروس كورونا.

وطلب الاتحاد الأرجنتيني في بيانه من الأندية إيقاف كل التدريبات تجنبا لإصابة أي لاعب بالفيروس.

وانتهى الموسم الجاري من الدوري الأرجنتيني بتتويج بوكا جونيورز بلقب المسابقة بفارق نقطة عن غريمه التقليدي ريفر بليت.

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فيما لم تستكمل بطولتا الكأس وكأس الرابطة الأرجنتينية.

وشهد اليوم الثلاثاء كذلك تأجيل كوبا أمريكا 2020 رسميا لتقام العام المقبل والأمر ذاته ينطبق على يورو 2020.

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