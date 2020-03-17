فيورنتينا يتنبى مبادرة لجمع تبرعات لمكافحة كورونا في إيطاليا

بدأ نادي فيورنتينا مبادرة جمع تبرعات مالية واستغلالها في الحد من انتشار فيروس كورونا في إيطاليا.

وافتتح نادي فيورنتينا هذه المبادرة بوضع مبلغ 250 ألف يورو للمستشفيات الإيطالية لتوفير كل شيء ممكن للمصابين بفيروس كورونا.

ونقلت صحيفة "فوتبول إيطاليا" تصريحات روكو كوميسو رئيس فيورنتينا قائلا: "بالتأكيد نحن ندعم الذين يفعلون كل ما في وسعهم لإنقاذ الأرواح".

قال كوميسو: "لقد كنت أتابع الوضع في إيطاليا عن كثب وبدرجة كبيرة من القلق في الأيام الأخيرة ، وإن كان ذلك من بعيد".

وأضاف "أريد أن أقدم دعمي ودعم عائلتي والنادي وجميع أصدقائنا لوقف انتشار هذا العدو الخفي وغير المرئي في أسرع وقت ممكن".

وأتم تصريحاته "أود أيضا أن أشكر الأطباء والممرضات وطاقم المستشفى الذين يخوضون حاليا أصعب المعارك".

وتشهد إيطاليا حاليا قرابة الـ28 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا، ووفاة أكثر من 2000 شخص بسبب الفيروس.

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