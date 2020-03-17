بعد صعوبة سفره.. أحمد جمعة يواصل تعافيه بالعلاج الطبيعي

الثلاثاء، 17 مارس 2020 - 17:36

كتب : أيمن عيد

أحمد جمعة

لجأ أحمد جمعة مهاجم المصري إلى استكمال تعافيه من الإصابة التي تعرض لها في ركبته إلى العلاج الطبيعي بعدما تعذر سفره إلى قطر في ظل توقف خطوط الطيران وتأخر إصدار التأشيرة.

أحمد جمعة

النادي : المصري

المصري

وحصل جمعة على اقتراح بالسفر لبلجيكا أو ألمانيا لإجراء جراحة زرع غضروف الركبة.

لكن مهاجم الفريق البورسعيدي سيواصل التدريبات التأهيلية والعلاجية بعدما أثبتت شفائه بنسبة 50% ومع الاستمرار في أدائها لفترة تتراوح من 6 لـ8 أسابيع سيصبح جاهزا للمشاركة مجددا.

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وشارك جمعة الموسم الجاري في ثلاث مباريات مع المصري سجل خلالهم ثلاثة أهداف.

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