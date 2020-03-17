مدرب الإسماعيلي: راحة للفريق لأسبوع.. وباهر المحدي يسافر إلى ألمانيا

الثلاثاء، 17 مارس 2020 - 17:21

كتب : ياسر الشريف

مروان محسن - باهر المحمدي - الأهلي - الإسماعيلي

كشف أدهم السلحدار المدرب العام للإسماعيلي أن الجهاز الفني للفريق منح اللاعبين راحة سلبية لأسبوع بشكل مبدئي بسبب توقف النشاط الرياضي في ظل تفشي فيروس كورونا.

باهر المحمدي

النادي : الإسماعيلي

الإسماعيلي

وقال السلحدار لـFilGoal.com: "تلك الراحة ليست نهائية ولكننا ننتظر التعرف على طبيعة الأوضاع وما سوف تستقر عليه حتى نصدر قرارا نهائيا بمدة الراحة وكيفية الاستعداد للموسم".

وتابع "صحة أي شخص أهم من الكرة حاليا".

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في سياق آخر غادر باهر المحمدي لاعب الدراويش إلى ألمانيا لإجراء بعض الفحوصات الطبية في ظل إصابته بتمزق في أربطة الركبة خلال لقاء الجونة.

ويحتاج باهر المحمدي لفترة تمتد بين ثلاثة أسابيع وشهر للتعافي قبل العودة للمشاركة في المران.

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