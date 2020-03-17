الأولمبية الدولية: من المبكر اتخاذ قرار صارم بشأن أولمبياد طوكيو

ترى اللجنة الأولمبية الدولية أنه من المبكر اتخاذ قرار صارم أو نهائي بشأن أولمبياد طوكيو 2020.

ونشرت اللجنة الأولمبية بيانا رسميا يفيد بأنه مازال هنالك 4 أشهر على البطولة وبالتالي لن يتم اتخاذ قرار نهائي مع وجود لجنة مُشكلة بالفعل لمتابعة جديد فيروس كورونا.

وكان فيروس كورونا الذي أعلنت منظمة الصحة العالمية اعتباره وباء عالمي قد تسبب في إيقاف عدد من الدوريات المحلية والمسابقات القارية، أخرها تأجيل بطولتي أمم أوروبا وكوبا أمريكا.

وجاء البيان كالآتي: "واصلت اللجنة الأولمبية الدولية اليوم الثلاثاء مشاوراتها مع جميع أصحاب المصلحة المعنيين في الألعاب الأولمبية طوكيو 2020".

وأضاف "وجرت الأولى مع الاتحادات الرياضية الأولمبية الصيفية الدولية وسيتبع في الأيام المقبلة أعضاء اللجنة الأولمبية الوطنية وممثلو الرياضات واللجنة البارالمبية الدولية".

وأوضح "لا تزال اللجنة الأولمبية ملتزمة تماما بدورة الألعاب الأولمبية في طوكيو 2020، خاصة مع فترة زمنية أربعة أشهر قبل انطلاقها، فلا حاجة لاتخاذ قرار صارم أو نهائي في هذه المرحلة".

وشدد البيان "أي تكهنات في هذه اللحظة ستكون له نتائج عكسية".

وتقام دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو بالفترة من 24 يوليو وحتى 9 أغسطس.

وتابع البيان "اللجنة مستمرة في دعم جميع الرياضيين ومتضامنون مع المجتمع بأسره لفعل كل شيء لاحتواء الفيروس".

وأضاف "هناك لجنة مشكلة بالفعل من منتصف فبراير لمتابعة الوضع بشأن فيروس كورونا ومدى تأثيره على انطلاق المنافسات".

ورحبت اللجنة بكلمة آبي شينزو رئيس الوزراء الياباني "نرحب بكلمته التي قال فيها، عقد أولمبياد طوكيو والألعاب البارالمبية بشكل مثالي سيكون دليل على أن الجنس البشري تغلب على الفيروس وحصلنا على التدعيم".

وأتم البيان "تم اتخاذ عدد من التدابير في الفترة المقبلة وجدولة وتنسيق جميع الأحداث المقرر لها في مارس وأبريل".

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