مصير الدوري – طلائع الجيش: ظفر أي مصري أهم

الثلاثاء، 17 مارس 2020 - 15:58

كتب : أحمد شاكر

جيرالدو - الأهلي - طلائع الجيش

يرى عبد الحميد بسيوني المدير الفني لطلائع الجيش لا مشكلة في إلغاء بطولة الدوري هذا الموسم.

وقال بسيوني لـFilGoal.com: "لا مشكلة في إلغاء الدوري، طالما الأمر في مصلحة المواطن واللاعب والمدرب والجمهور، وكل فرد في مصر".

وأردف "ظفر أي مصري أهم من مسابقة الدوري".

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وأكمل "رأينا قرارات بإلغاء الدوري في ظروف أقل من وجود وباء بهذا الشكل، لما لا يتم إلغاء المسابقة لعدم المساس بصحة المواطن".

واستدرك "في حالة إلغاء الموسم، من الأفضل أن يعتبر كأنه لم يكن، وأن نبدأ الموسم الجديد بنفس هيئة الموسم الحالي. أرى أن ذلك هو العدل".

وأوقفت الحكومة المصرية النشاط الكروي في وقت سابق لأسبوعين كإجراء احترازي للوقاية من فيروس كورونا الذي أصاب 166 شخصا على الأراضي المصرية.

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