ماركا: تحديد موعد نهائي بطولتي دوري الأبطال والدوري الأوروبي

الثلاثاء، 17 مارس 2020 - 15:35

كتب : محمد سمير

كأس دوري أبطال أوروبا

حدد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) موعدا جديدا لنهائي بطولتي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي بعد تأجيل يورو 2020 وفقا لصحيفة ماركا الإسبانية.

وكشفت الصحيفة الإسبانية عن تحديد 27 يونيو لإقامة نهائي دوري الأبطال والذي كان مقررا له يوم 30 مايو بمدينة أسطنبول التركية.

بينما يقام نهائي الدوري الأوروبي قبله بثلاثة أيام (24 يونيو) والذي كان مقررا له 27 مايو.

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وكشف التقرير الإسباني أن القرار تم اتخاذه بالفعل بعد تأجيل مسابقة كأس الأمم الأوروبية (يورو) لتقام عام 2021 بدلا من العام الجاري.

وتأتي تلك القرارات بعد تفشي فيروس كورونا في العالم وإعلان منظمة الصحة العالمية قارة أوروبا بؤرة انتشار المرض في الوقت الراهن.

ورغم تحديد مواعيد المباراة النهائية وتأجيلها لمدة شهر لكن لم يتم اتخاذ قرارا باستئناف المباريات المؤجلة من ثمن النهائي أو موعد دوري ربع النهائي ونصف النهائي.

وينتظر الاتحاد الأوروبي اتضاح بعض الأمور بشأن الدول المصابة بفيروس كورونا لتحديد إمكانية موعد لإقامة المباريات.

وضمن 4 فرق فقط تأهلهم لربع نهائي دوري أبطال أوروبا وهم أتليتكو مدريد ولايبزيج وأتالانتا وباريس سان جيرمان.

وطالب ويفا الاتحادات الأوروبية بإنهاء المواسم المحلية قبل 30 يونيو المقبل.

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