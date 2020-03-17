كرة سلة - تأجيل قرعة أولمبياد طوكيو لإشعار آخر بسبب كورونا

أعلن الاتحاد الدولي لكرة السلة تأجيل قرعة أولمبياد طوكيو للرجال والسيدات لحين إشعار آخر بسبب تفشي فيروس كورونا (كوفيد - 19).

وتعاني أوروبا ودول العالم من تفشي فيروس كورونا الذي أعلنت منظمة الصحة العالمية تحوله إلى وباء عالمي بسبب سرعة انتشاره.

وكان من المقرر أن تقام قرعة رجال وسيدات كرة السلة بأولمبياد طوكيو يوم الجمعة المقبل 20 مارس بمدينة مييز السويسرية.

وكشف الاتحاد الدولي أن تأجيل القرعة يأتي بسبب فيروس كورونا وسيتم الإعلان عن موعد جديد في وقت لاحق.

وكان الاتحاد الدولي قد أصدر قرارا الأسبوع الماضي بإيقاف جميع أنشطته حول العالم بسبب فيروس كورونا.

ومن المقرر أن تقام أولمبياد طوكيو 2020 في الفترة من 24 يوليو المقبل وحتى 9 أغسطس.

وكان وزير الرياضة الياباني قد أكد أنه لا توجد نية من أجل تأجيل المسابقة أو إلغائها.

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