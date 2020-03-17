هل تتأجل يورو 2020؟ يويفا يلغي حجز الفنادق في كوبنهاجن

يبدو أن قرار تأجيل بطولة يورو ٢٠٢٠ لن يكون بعيدا، بعد أن قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" إلغاء حجوزات الفنادق في واحدة من المدن المستضيفة، كوبنهاجن في الدنمارك، وذلك وفقا لتقرير نشرته شبكة "رويترز" الإخبارية.

وقال فندق GDI-Byen لشبكة "رويترز" إن يويفا طلب إلغاء حجوزات الغرف به منذ أسبوع مضى، بجانب أن فندق "مارينليست" الذي يتواجد به عادة المنتخب الدنماركي قال إن يويفا ألغى الحجوزات به نيابة عن المنتخب.

ومن المفترض أن الاتحاد الأوروبي يجتمع في الوقت الحالي لاتخاذ قرار نهائي بشأن بطولة يورو ٢٠٢٠، وكانت عدة تقارير أشارت إلى أن القرار النهائي سيكون بتأجيلها إلى العام المقبل بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد ١٩".

ومن المقرر -حتى الآن- أن تُقام بطولة يورو 2020 في 12 دولية أوروبية على أن تبدأ في 12 يونيو المقبل وتنتهي في 12 يوليو.

البطولة كانت ستقام في ١٢ مدينة حول أوروبا في ١٢ دولة مختلفة، على أن تنطلق في ١٢ يونيو ٢٠٢٠ في ستاد الأولمبيكو في روما في إيطاليا، لكن بعدما حدث لإيطاليا سيكون من الصعب تطبيق الفكرة أو حتى إقامة البطولة بعد.

تفشي فيروس كورونا تسبب في توقف المسابقات الرياضية في معظم دول العالم خاصة أوروبا. وسبق وأن تم تأجيل بطولتي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي.

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