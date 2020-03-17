وزيرة الأولمبياد اليابانية: نستهدف إقامة أولمبياد طوكيو ٢٠٢٠ في موعدها بحضور جماهيري

الثلاثاء، 17 مارس 2020 - 12:59

كتب : FilGoal

أولمبياد طوكيو

قالت سايكو هاشيموتو وزيرة الأولمبياد اليابانية إن دولتها تستهدف إقامة أولمبياد طوكيو ٢٠٢٠ في موعده وبحضور جماهيري كامل، وترغب في إثبات قدرتها لدى اللجنة الأولمبية الدولية. وذلك في تصريحات نقلتها هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".

وصرحت سايكو حسبما نشرت شبكة "بي بي سي" قائلة: "نستهدف إقامة الألعاب الأولمبية كاملة".

وأضافت "سنفعل أقصى ما بوسعنا للاستعداد لإقامة الأولمبياد في موعده".

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وواصلت "لذا ستكون اللجنة الأولمبية الدولية على قناعة تامة أننا قادرين على استضافة الألعاب الأولمبية".

وأتمت "الأولمبياد كاملة تعين أن الحدث سيبدأ في موعده وبحضور جماهيري".

اليابان سجلت أكثر من ١٤٠٠ حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد ١٩" و٢٨ حالة وفاة.

وتسببت انتشار الفيروس حول العالم بتوقف المسابقات الرياضية جميعا.

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