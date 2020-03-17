تقرير: توصيات بتأجيل جديد للدوري الإيطالي.. وبحث إنهاء الموسم قبل يوليو

وكان الاتحاد الإيطالي لكرة القدم قد أعلن تعليق النشاط حتى 3 أبريل للحد من انتشار فيروس كورونا بصورة مخيفة داخل البلاد.

ووفقا لموقع فوتبول إيطاليا فالأحداث المتتالية في البلاد ستدفع بتأجيل المسابقة لمدة شهر جديد لتنطلق في 3 مايو المقبل.

وأوضح التقرير أن هناك اجتماعات بين المسؤولين خلال الفترة المقبلة لمحاولة وضع خطة لإنهاء الموسم قبل 30 يونيو خاصة مع توقعات بتأجيل كأس الأمم الأوروبية يورو 2020 لمدة عام.

ويسعى المسؤولون لإنهاء المسابقة قبل بداية يوليو قبل انتهاء عقود بعض اللاعبين مثل أليكسيس سانشيز وفيكتور موسيس وهنريك مخيتاريان.

ولا تزال هناك 12 مباراة متبقية في الدوري الإيطالي وعليهم تدبير ذلك خلال 8 أسابيع فقط من 3 مايو.

وكشف التقرير أن تأجيل الدوري لمدة شهر جديد لينطلق في 3 مايو يأتي بعد توصيات من أطباء الأندية بسبب استمرار انتشار فيروس كورونا.

وأشار التقرير إلى أن العقبة الكبرى هي مشاركة يوفنتوس وأتالانتا في المسابقات الأوروبية وعدم وضع جدول بديل حتى الآن.

وأصيب سبعة من لاعبي سامبدوريا بفيروس كورونا بالإضافة إلى دانييل روجاني مدافع يوفنتوس وثلاثة من لاعبي فيورنتينا.

ويحتل يوفنتوس صدارة الدوري الإيطاليا برصيد 63 نقطة من 26 جولة أقيمت وبفارق نقطة وحيدة عن لاتسيو.

وتعتبر إيطاليا أكثر الدول الأوروبية تضررا من فيروس كورونا وثاني دولة بعد الصين.

إذ بلغ عدد المصابين بالفيروس في إيطاليا 27980 حالة منهم 2158 حالة وفاة.

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