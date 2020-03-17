تقرير: إصابة رئيس الاتحاد الياباني لكرة القدم بفيروس كورونا

أثبتت الفحوصات التي خضع لها كوزو تاشيما رئيس الاتحاد الياباني لكرة القدم أنه مصاب بفيروس كورونا المستجد "كوفيد ١٩" وذلك وفقا لوكالة كيودو الإخبارية.

وأشار التقرير الذي نشرته الوكالة إلى أن مصادر لم تكشف عن اسمها، قد أعلنت إصابة رئيس الاتحاد الياباني لكرة القدم وهو أيضا نائب رئيس اللجنة الأولمبية في اليابان بفيروس كورونا.

تاشيما مهاجم منتخب اليابان السابق، صاحب الـ٦٢ عاما عمل كنائب رئيس للاتحاد الياباني لكرة القدم في يوليو ٢٠١٠، كما أنه أصبح عضوا في العام التالي ضمن اللجنة التنفيذية للاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

وترأس كاشيما الاتحاد الياباني لكرة القدم منذ مارس ٢٠١٦، كما أنه أصبح رئيسا لاتحاد شرق آسيا لكرة القدم في عام ٢٠١٨.

وأعلنت اليابان حتى مساء الإثنين إصابة ٨٢٩ حالة بفيروس كورونا المستجد و٢٨ حالة تعافي.

اليابان كانت تستعد لاستضافة أولمبياد طوكيو ٢٠٢٠، إلا أن تفشي فيروس كورونا في العالم وتوقف المسابقات الرياضية قد يحول دون إقامته في موعده في شهر يوليو.

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