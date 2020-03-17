سبورت: أرسنال ومانشستر يونايتد يرغبان في ضم أومتيتي

الثلاثاء، 17 مارس 2020 - 10:59

كتب : FilGoal

صامويل أومتيتي - برشلونة

يفكر كل من مانشستر يونايتد وأرسنال في التحرك لضم صامويل أومتيتي مدافع برشلونة خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك وفقا لتقرير نشرته صحيفة "سبورت" الإسبانية.

وأشار التقرير إلى أن برشلونة يرغب في بيع مدافعه الدولي الفرنسي في الصيف نظرا لأنه عانى لإثبات قدراته مع الفريق بجانب تكرار إصاباته.

ويعي أرسنال ضرورة ضم مدافع إلى صفوفه خاصة وأن ميكيل أرتيتا مدرب الفريق يسعى لإعادة بناء كتيبته الخاصة التي تسمح له بإعادة الفريق للمنافسة.

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وبوصول ويليام صليبا في نهاية الموسم سيصبح لدى أرتيتا أكثر من خيار في قلب الدفاع.

على الجانب الآخر أولي جونار سولشاير لديه عدد من المراكز في تشكيله بحاجة للبناء والتطور، ولديه خيار ضم كاليدو كوليبالي مدافع نابولي، أو الاتجاه إلى أومتيتي الذي يعد الخيار الأقل سعرا.

صاحب الـ٢٦ عاما انضم إلى برشلونة قادما من أولمبيك ليون في صيف ٢٠١٦ بمبلغ ٢٥ مليون يورو، ويمتد عقده الحالي حتى صيف ٢٠٢٣.

وشارك أومتيتي خلال الموسم الجاري في ١٦ مباراة بكل المسابقات.

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