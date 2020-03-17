رئيس وزراء اليابان: أولمبياد طوكيو ستقام كما خُطط لها الثلاثاء، 17 مارس 2020 - 10:55 كتب : FilGoal أولمبياد طوكيو طوكيو 2020 كورونا نرشح لكم أخر الأخبار هل تتأجل يورو 2020؟ يويفا يلغي حجز الفنادق في كوبنهاجن 32 دقيقة | أوروبا وزيرة الأولمبياد اليابانية: نستهدف إقامة أولمبياد طوكيو ٢٠٢٠ في موعدها بحضور جماهيري ساعة | أوروبا حوار في الجول - مروان محسن: الانتقادات؟ شاركت مع كل المدربين.. وانظروا إلى بنزيمة ساعة | الدوري المصري مصير الدوري – المقاولون لـ في الجول: لو استمرت الأزمة يجب إلغاء الموسم بكل توابعه ساعة | الدوري المصري إنفانتينو يرسل خطابا لمنظمي كرة القدم: ضعوا سلامة الجماهير واللاعبين والمدربين أولا ساعة | أوروبا مصدر بـ اتحاد الكرة لـ في الجول: لا اجتماعات اليوم لحسم مصير النشاط.. وخطوات مقبلة لتأمين اللاعبين من كورونا ساعة | الدوري المصري تقرير: توصيات بتأجيل جديد للدوري الإيطالي.. وبحث إنهاء الموسم قبل يوليو 2 ساعة | أوروبا تقرير: إصابة رئيس الاتحاد الياباني لكرة القدم بفيروس كورونا 2 ساعة | آسيا التعليقات برجاء تفعيل الJavaScript لتتمكن من رؤية التغليقات من Disqus. حوار في الجول - مروان محسن: الانتقادات؟ شاركت مع كل المدربين.. وانظروا إلى بنزيمة مصير الدوري – المقاولون لـ في الجول: لو استمرت الأزمة يجب إلغاء الموسم بكل توابعه هل تتأجل يورو 2020؟ يويفا يلغي حجز الفنادق في كوبنهاجن مصدر بـ اتحاد الكرة لـ في الجول: لا اجتماعات اليوم لحسم مصير النشاط.. وخطوات مقبلة لتأمين اللاعبين من كورونا إنفانتينو يرسل خطابا لمنظمي كرة القدم: ضعوا سلامة الجماهير واللاعبين والمدربين أولا الأكثر مشاهدة 1 رسالة مؤثرة من يورجن كلوب بعد إيقاف الدوري الإنجليزي 2 في الجول يكشف تفاصيل مشادة رمضان صبحي وبادجي قبل الصلح بينهما 3 قائمة الأهلي - عودة وحيد وظهور العربي بدر لأول مرة ضد سموحة.. وغيابات بالجملة 4 اتحاد الكرة: نستهدف استئناف الدوري.. وهذا هو الأقرب في حالة إلغاء المسابقة أمس اليوم غدا الدوري التركي 1 أنطاليا سبور 0 سيفاس سبور انتهت كأس جلالة الساطان قابوس - العروبة - عبري لم تبدأ 14:35 كأس جلالة الساطان قابوس - ظفار - النهضة لم تبدأ 17:45 قد ينال إعجابك