اللجنة الأولمبية المصرية: منافسات أولمبياد طوكيو قد تتأجل شهرين.. ونقلها مستحيل

قال هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية إن دورة الألعاب الصيفية (طوكيو 2020) قد لا تقام في موعدها المحدد.

وأوضح حطب عبر قناة القاهرة والناس "من المفترض أن يتم اعتماد 10500 لاعب في كل الألعاب مع حلول الأول من يونيو المقبل، في حال عدم اكتمال هذا العدد، ستتأجل التصفيات شهر أو شهرين، وبالتالي سيتم تحريك موعد البطولة".

وتابع "من الوارد تأجيل البطولة، لكن نقلها إلى بلد آخر مستحيل، لأن اليابان صرفت ميزانية ضخمة".

وأشار "لقد تأهل 90 لاعبا مصريا ويتوقع أن يصل العدد إلى 130 أو 135 لاعبا وذلك في 24 من أصل 29 لعبة رياضية".

ولفت هشام حطب إلى أن توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية سيعقد في الخامسة مساء الأربعاء المقبل اجتماعا بنظام (فيديو كونفرانس كول) مع جميع رؤوساء اللجان الأولمبية الوطنية لحسم القرار النهائي بشأن أولمبياد طوكيو.

وضرب فيروس كورونا المسابقات الرياضة حول العالم ليتسبب في إيقاف الدوريات الكبرى بالكامل حتى أبريل المقبل، إلى جانب إيقاف التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا وكذلك التصفيات الآسيوية.

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