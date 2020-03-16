وفاة مدرب إسباني شاب بسبب فيروس كورونا

توفي فرانشسكو جارسيا مدرب كرة قدم إسباني شاب بسبب فيروس كورونا بعدما كان يعاني من سرطان الدم.

وذكرت جريدة إندبيندينت يوم الإثنين أن معاناة المدرب البالغ من العمر 21 عامًا مع السرطان جعلته أكثر عرضة للفيروس من المعتاد بالنسبة لشخص في سنه.

وأكد نادي أتليتكو بورتادا ألتا بمدينة مالاجا وفاة مدرب فريق الناشئين يوم الإثنين.

وقال بيبي بوينو رئيس بورتادا ألتا في تصريحات نقلتها إندبيندينت: "كان فرانسيسكو رجلاً عظيماً ومدرباً موهوباً للغاية. ما زلنا مصدومون".

وأضاف "اتصل بي المستشفى الساعة 7 مساء يوم الأحد ليقول إن حالته استقرت، ولكن بعد ذلك بساعة هاجمه فيروس كورونا مع المرض الصعب الذي يعاني منه".

وأتم "لا أستطيع تصديق ما حدث".

جارسيا هو خامس شخص يموت بسبب الفيروس في مالاجا، علما بأن الضحايا الأربعة الآخرين جميعهم يبلغون من العمر 70 عامًا على الأقل.

وتوفي ما يقرب من 300 شخص من تفشي فيروس كورونا في إسبانيا، مع إصابة نحو 9000 شخص بالفيروس حتى كتابة هذه السطور.

وضرب فيروس كورونا المسابقات الرياضة حول العالم ليتسبب في إيقاف الدوريات الكبرى بالكامل حتى أبريل المقبل، إلى جانب إيقاف التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا وكذلك التصفيات الآسيوية.

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