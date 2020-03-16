كوكا: نتدرب في منازلنا.. ولابد من إدراك خطورة الموقف

الإثنين، 16 مارس 2020 - 16:14

كتب : FilGoal

كوكا - أولمبياكوس

قال أحمد حسن "كوكا" لاعب أولمبياكوس ومنتخب مصر إنه سيتدرب في منزله وطالب المصريين بتقليل التجمعات حتى لا ينتشر فيروس كورونا بشكل أكبر.

وكان هناك شك في إصابة كوكا بفيروس كورونا الأسبوع الماضي بسبب تأكد إصابة إيفانجيلوس ماريناكيس مالك أولمبياكوس، قبل أن يعلن النادي سلامة الجميع.

وتحدث كوكا عن ما يفعله فيروس كورونا في كرة القدم والذي أجبره على التدرب في المنزل وذلك في تغريدتين عبر حسابه الشخصي على تويتر.

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وجاءت كلمات كوكا على النحو التالي:-

أعلن نادي أولمبياكوس في بيان رسمي يوم الأربعاء عن نتيجة الفحوصات التي خضع لها لاعبوه وأجهزته الطبية والفنية والعمال بالنادي والإدارة جاءت سلبية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد ١٩".

وجاء نصبيان النادي: "أولمبياكوس يعلن أنه بعد خضوع كافة أعضاء النادي، من لاعبين ومدربين وأطباء وعمال وحتى أعضاء الإدارة والأطقم الإدارية المختلفة، جاءت كافة الفحوصات سلبية من الإصابة بفيروس كورونا".

وجاءت تلك الفحوصات كإجراء عاجل وقائي بعد إصابة مالك نادي أولمبياكوس اليوناني إيفانجيلوس ماريناكيس بفيروس كورونا المستجد، الأمر الذي تم اكتشافه بعد 13 يوما من تأهل الفريق اليوناني على حساب مدفعجية لندن إلى دور الـ16 من الدوري الأوروبي على ملعب الإمارات.

وضرب فيروس كورونا المسابقات الرياضة حول العالم ليتسبب في إيقاف الدوريات الكبرى بالكامل حتى أبريل المقبل، إلى جانب إيقاف التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا وكذلك التصفيات الآسيوية.

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كوكا أولمبياكوس
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