كرة سلة - الاتحاد المصري يشارك في التوعية للحماية من فيروس كورونا بتحدي الأيادي النظيفة

الإثنين، 16 مارس 2020 - 16:07

كتب : FilGoal

كرة سلة basketball

شارك الاتحاد المصري لكرة السلة في التوعية لكيفية الحماية من فيروس كورونا لتعليمات منظمة الصحة العالمية بتحدي الأيادي النظيفة.

وأطلقت منظمة الصحة العالمية حملة توعية للحفاظ على نظافة الأيدي باستمرار للحماية من فيروس كورونا الذي بات وباءا عالميا.

ويشارك عدد من نجوم الرياضة حول العالم في حملة الأيادي النظيفة، وجاءت مشاركة مجدي أبو فريخة رئيس الاتحاد المصري.

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