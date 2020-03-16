كرة سلة - الاتحاد المصري يشارك في التوعية للحماية من فيروس كورونا بتحدي الأيادي النظيفة

شارك الاتحاد المصري لكرة السلة في التوعية لكيفية الحماية من فيروس كورونا لتعليمات منظمة الصحة العالمية بتحدي الأيادي النظيفة.

وأطلقت منظمة الصحة العالمية حملة توعية للحفاظ على نظافة الأيدي باستمرار للحماية من فيروس كورونا الذي بات وباءا عالميا.

ويشارك عدد من نجوم الرياضة حول العالم في حملة الأيادي النظيفة، وجاءت مشاركة مجدي أبو فريخة رئيس الاتحاد المصري.

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