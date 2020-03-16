تقرير: يوفنتوس يرغب في تجديد عقد رونالدو عامين

يسعى نادي يوفنتوس للإبقاء على خدمات نجمه كريستيانو رونالدو حتى بلوغ عامه الـ٣٩، وذلك وفقا لتقرير نشره موقع "توتوسبورت" الإيطالي.

كريستيانو رونالدو النادي : يوفنتوس يوفنتوس

وأشار التقرير إلى أن يوفنتوس يرغب في أن يمدد عقد رونالدو لعامين إضافيين، وبدلا من انتهائه في ٢٠٢٢ سينتهي في ٢٠٢٤.

وعلى الرغم من أن النجم البرتغالي في الـ٣٥ من عمره، إلا ان قدرته التهديفية لم تخذل يوفنتوس حتى الآن، إذ سجل ٢١ هدفا في ٢٢ مباراة في الدوري الإيطالي هذا الموسم.

ويبلغ راتب رونالدو حاليا مع يوفنتوس أكثر من ٣١ مليون يورو في العام ومن الممكن أن يرفع النادي راتب اللاعب أكثر من ذلك.

وكانت تقارير صحفية قد قالت في وقت سابق إن يوفنتوس يرغب في ضم مهاجم ثان للعب بجانب رونالدو في الصيف، ويستهدف هاري كين نجم توتنام أو جابرييل خيسوس مهاجم مانشستر سيتي.

رونالدو لعب بقميص يوفنتوس حتى الآن في ٧٥ مباراة بكل المسابقات سجل خلالها ٥٣ هدفا وصنع ١٤ آخرين.

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