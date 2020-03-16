برونو فيرنانديز يتوج بجائزة أفضل لاعب بالدوري الإنجليزي عن شهر فبراير

توج البرتغالي برونو فيرنانديز لاعب مانشستر يونايتد بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي شهر فبراير الماضي.

وأعلنت رابطة الدوري الإنجليزي فوز اللاعب الذي قضى شهره الأول الكامل فبراير الماضي.

فقد انتقل فيرنانديز إلى يونايتد قادما من بنفيكا البرتغالي قبل ساعات من نهاية فترة الانتقالات الشتوية.

برونو فيرنانديز لم يأخذ الكثير من الوقت ليثبت قدراته مع الشياطين الحمر وسرعان ما أصبح له بصمة ومكان أساسي في تشكيل الشياطين الحمر، لكن قصة انضمامه استمرت خلال الصيف الماضي بأكمله، حتى انضم أخيرا في يناير.

وستكلف الصفقة مبلغ 67 مليون جنيه إسترليني إن تم تفعيل كافة بنود عقد اللاعب، والتي من ضمنها أن يفوز برونو بجائزة رابطة اللاعبين المحترفين كأفضل لاعب في العام.

برونو، شارك مع الشياطين الحمر في 8 مباريات بكل المسابقات سجل خلالها 3 أهداف وصنع مثلها.

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