محامي نيدفيد لـ في الجول: قررنا مقاضاة المركز الطبي الألماني بسبب خطأ في تأهيل اللاعب

الأحد، 15 مارس 2020 - 18:28

كتب : أحمد الخولي

كريم وليد نيدفيد - الأهلي - الساورة

كشف عبد الرحمن عادل محامي كريم وليد "نيدفيد" لاعب النادي الأهلي عن قراره بمقاضاة مركز التأهيل الطبي الألماني الذي تلقى فيه اللاعب العلاج بسبب خطأ في عملية التأهيل.

وقال عبد الرحمن عادل في تصريحات لـFilGoal.com: "نُجهز حاليا لرفع دعوى قضائية ضد المركز الألماني الذي تولى تأهيل اللاعب عقب جراحة غضروف الركبة للمرة الأولى في ألمانيا في وقت سابق".

وأضاف "عرضت الأوراق التي تشمل عملية العلاج على العديد من الخبراء في العالم، وأكدوا أن هناك خطأ في عملية التأهيل مما تسبب في تأخر عودته للملاعب واللجوء إلى جراحة ثانية مؤخرا".

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محامي اللاعب أكمل "جهزت مستندات تشمل تقارير الجراحة والحالة الطبية للاعب، إلى جانب الدفوع القانونية اللازمة وأبرزها الأضرار النفسية والفعلية التي وقعت عليه بتأخير فترة عودته للملاعب".

وأوضح "تأخر عودة نيدفيد كان له آثار عديدة بعد غيابه لفترة طويلة عن مباريات فريقه والعديد من المنافسات المحلية والقارية مع النادي الأهلي، والمنتخب الأوليمبي وما تبعه من آثار مادية نتيجة عدم المشاركة في المباريات ورفع اسمه من قائمة الفريق بالفترة الماضية".

المحامي واصل "سأقوم بتحريك الدعوى القضائية لدى محكمة ألمانية من أجل مقاضاة مركز التأهيل، والحصول على تعويض مناسب عن الأضرار التي لحقت باللاعب، خاصة أن هناك حالات مماثلة لجأت إلى نفس الإجراء".

عبد الرحم أوضح "مركز (شون كلينك) والخبير هيرمان فايلر ليس لهما أي علاقة بتأخر عودت اللاعب وإجراؤه للجراحة الثانية، لكن الخطأ حدث من جانب مركز التأهيل".

وأتم "النادي الأهلي وجهازه الطبي أبعد ما يكون عن التسبب في تأخر عودة نيدفيد، فقد قدموا كل الدعم اللازم للاعب في الفترة الماضية".

وتعرض نيدفيد لإصابة في غضروف الركبة ضد مصر للمقاصة، في أبريل الماضي، ويغيب منذ ذلك الحين عن الأحمر، وسافر 3 مرات إلى ألمانيا للخضوع لجراحتين وإجراء فحوصات طبية.

وإجمالا لعب نيدفيد 104 مباراة بقميص الأهلي سجل فيهم 10 أهداف.

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