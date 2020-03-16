روني يصب غضبه على الحكومة البريطانية: اللاعبون شعروا وكأنهم خنازير غينية

صب واين روني لاعب دربي كاونتي ونجم مانشستر يونايتد السابق غضبه على الحكومة البريطانية بسبب تأخر قرار إيقاف مسابقة الدوري الإنجليزي، وأشار إلى ضرورة التفكير في صحة الناس فوق أي اعتبار.

واين روني النادي : ديربي كاونتي ديربي كاونتي

وكتب روني مقالا لصحيفة "تايمز" البريطانية قال فيه: "على المسؤولين أن يفهموا هذا الأمر بشكل صحيح، أعلم كيف أشعر، إن أصيب أحد من عائلتي بعدوى من خلالي لأنني اضطررت للعب والأمور ليست آمنة بعد ذلك سيمرضون بشدة، سأفكر بصعوبة حول اللعب مرة أخرى، لن أسامح السلطات قط".

وواصل "إنها رياضة، فقط رياضة، إن كانت حيوات الناس في خطر فهذا يأتي في المقام الأول، بغض النظر عما إذا كنت ستفوز بالدوري أو تحاول اللعب في أوروبا أو تحاول التأهل أو تفادي الهبوط".

وأكمل "بالنسبة للاعبين والأطقم الفنية وعائلاتهم كان ذلك أسبوعا مقلقا للغاية، تشعر فيه بسوء الإدارة من الحكومة والاتحاد الإنجليزي ورابطة الدوري الممتاز".

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واستطرد روني "تفكر أن بوريس جونسون ترك الكرة في ملعب الاتحاد الإنجليزي ورابطة الدوري لاتخاذ القرار، لكن حينما لم يتخذوا القرار بدورهم لم يفاجئني الأمر".

وواصل "شعرت بحيرة كبيرة لأن هناك ٣ لاعبين من ليستر شعروا بالأعراض وما زلنا نخطط للاستمرار في اللعب، بعد ذلك ليلة الخميس أصيب أرتيتا وفجأة أعلن الدوري عن اجتماع طارئ".

وتابع "ما الفارق؟ هل كان لأن أرتيتا اسم أكبر؟ شعرت بأن ذلك هو ما يحدث دوما في كرة القدم، هل ليستر ليس فريقا كبيرا كفاية ليسبب أي فوضى؟ وبمجرد ما تعرض ناد أكبر للخطر اتخذنا أخيرا القرار".

واسترسل "شعرت وكأن لاعبي الكرة في إنجلترا مثل الخنازير الغينية".

كابياء خنزيرية أو الخنزير الغيني هو نوع من الحيوانات يتبع جنس كابياء وينشط في الطبيعة ليلا بحثا عن غذائه المكون من الخضروات، وهي حيوانات خجولة تقضي معظم الوقت مختبئة. وسميت بذلك لأن له صوت يقارب صوت الخنازير البرية في غينيا، لكن في المجمل هو حيوان قارض موطنه الأصلي أمريكا الجنوبية.

وأتم "بقية أنواع الرياضة سواء تنس أو فورمولا وان أو رجبي أو جولف وحتى كرة القدم في الدول الأخرى توقفت، لكن كنا نحن نستمر، أعتقد أن كثير من لاعبي الكرة فكروا حول إذا ما كان الأمر له علاقة بالمال؟".

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