في الجول يكشف - خطة الزمالك للوقاية من كورونا

كشف محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن الخطة التي وضعها لتطبيقها خلال الفترة المقبلة من أجل الوقاية من فيروس كورونا.

وقال محمد أسامة لـFilGoal.com: "قبل رحلة السفر إلى توسن الأخيرة لمواجهة الترجي في دوري أبطال إفريقيا، اتخذنا كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية من الفيروس قبل انتشار الأمر بهذه الطريقة الكبيرة في الأيام القليلة الماضية".

وأضاف "أحضرنا المطهرات وأقنعة الوجه لكل لاعب على حدى وتم وتوزيعها عليهم كذلك نقلت لهم تعليمات خاصة بالتلامس، وعلقت هذه التعليمات داخل غرف الملابس".

وأكمل "عقدت أكثر من جلسة مع اللاعبين وشرحت لهم خطورة الفيروس الذي ينتقل من خلال الاحتكاك".

وواصل "نفذنا هذه الأمور قبل أن يرسل اتحاد الكرة بالأمس بيانا بالتعليمات لكل الأندية، وهي نفس الأمور المطلوبة في البيان وبكل دقة".

وأوضح أيضا "كل لاعب يستخدم الأقنعة بشكل شخصي وأيضا المطهرات والمنشفة، كذلك وزعنا على اللاعبين بعض الأدوية والفايتمينات وخاصة فيتامين C ونصحتهم بشرب المياه بكميات كبيرة، والأمور تسير على ما يرام".

وعن استخدام المطهرات داخل النادي قال: "وضعنا المطهرات في كل مكان داخل مبنى فريق الكرة بالكامل، سواء غرف الملابس أو الجيم أو العيادات أو المكاتب".

واستمر "جمعت أيضا عمال المبنى ووجهت لهم عدة تعليمات ووضحت لهم طرق مسح وتعقيم كل شيء سواء المكاتب أو الأبواب والأرضيات، وكافة التعليمات تنفذ بكل دقة".

إذا أصيب أي شخص بدور برد كيف سيتم التعامل معه؟ هذا ما أجاب عليه محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي في الزمالك.

وقال: "بالتأكيد سيخضع لفحوصات للتأكد أنه مصاب بدور برد طبيعي وهذا أمر معرض له أي شخص، وبالتأكيد ليس كل ما يصاب بدور برد يكون مريض كورونا".

وأردف "هناك فحص دوري على كل اللاعبين والأشخاص المتعلقين بالفريق خلال تواجدهم بالنادي".

وشدد "طبقنا كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية على كافة الأفراد سواء اللاعبين أو الجهاز الفني والإداري وأي شخص متعلق بالفريق".

وأفصح أيضا "شددنا على اللاعبين اتباع نفس التعليمات خلال تواجدهم في منازلهم مع أسرهم والجميع ملتزم بذلك".

وعن نوعية المطهرات المستخدمة قال: "نستخدم المطهرات التي يوجد بها نسبة كبيرة من الكحول لأنه يقتل الفيروس".

وتابع "وفيما يخص تنظيف الأرضيات والمكاتب والأجهزة يتم ذلك بالمنظفات التي تحتوي على مادة الكلور لأن الديتول لا يقتل الفيروس".

وأتم تصريحاته "النظافة وغسل اليد بشكل مستمر بالمياه والصابون أمر مهم جدا ولكن المياه تزيل الفيروس ولا تقتله، لذلك يجب استخدام المطهرات التي تحتوي على الكحول، وفي النهاية بالتأكيد الأمور تسير لدينا في الزمالك على ما يرام ونتمنى سلامة الجميع".

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