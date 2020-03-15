في حضور النني.. شاهدنا مباراة كرة قدم اليوم لكنها انتهت سلبية

في ظل غياب كرة القدم عن العالم أجمع، شاهدنا أخيرا مباراة في الدوري التركي بين وجالاتا سراي وبشكتاش، لكنها انتهت سلبيا.

تعادل جالاتا سراي مع بشكتاش بدون أهداف على ملعب تورك تيليكوم آرينا، ضمن مباريات الجولة الـ26 من الدوري التركي، في لقاء أقيم بدون حضور جماهيري.

كل دوريات أوروبا التي يتابها الجمهور المصري تقريبا توقفت، فخلى جدول مباريات اليوم إلا من لقاء جالاتا سراي مع بشكتاش في الدوري.

محمد النني لاعب منتخب مصر شارك في اللقاء كأساسي، واستمر في الملعب حتى نهاية اللقاء.

المباراة جعلتنا نشاهد كرة قدم بعد بضعة أيام من التشوق للقاء مباشر، لكنها في النهاية انتهت سلبيا.

التعادل رفع رصيد جالاتا سراي للنقطة الـ50 خلف بلدية أسطنبول المتصدر برصيد 53 نقطة، فيما ارتفع رصيد بشكتاش للنقطة الـ44 في المركز الخامس.

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