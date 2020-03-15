فضل: الإمارات طلبت استضافة السوبر المصري 3 سنوات

الأحد، 15 مارس 2020 - 20:41

كتب : FilGoal

احتفالات الزمالك بالفوز بالسوبر المصري

كشف محمد فضل عضو اللجنة الخماسية لإدارة شؤون اتحاد الكرة عن رغبة دولة الإمارات في استضافة مباراة السوبر المصري في السنوات المقبلة.

ونشر موقع اتحاد الكرة تصريحات فضل والذي قال فيها: "القائمين على تنظيم مباراة السوبر المصري السابقة في الإمارات تحدثوا معي وطلبوا توقيع عقد يمتد لـ3 سنوات لاستضافة المباراة".

وأضاف "كل ما أشيع عكس ذلك غير صحيح بالمرة والأمور كانت رائعة جدا".

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وأتم تصريحاته "التعامل طوال المباراة كان مثاليا حتى اللحظات الأخيرة التي كان المشهد فيها سيئا وكان لابد من اتخاذ عقوبات".

واستضافت أبو ظبي مباراة السوبر المصري السابقة بين الأهلي والزمالك والتي فاز بها الأبيض بركلات الترجيح.

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