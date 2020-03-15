فضل: الإمارات طلبت استضافة السوبر المصري 3 سنوات

كشف محمد فضل عضو اللجنة الخماسية لإدارة شؤون اتحاد الكرة عن رغبة دولة الإمارات في استضافة مباراة السوبر المصري في السنوات المقبلة.

ونشر موقع اتحاد الكرة تصريحات فضل والذي قال فيها: "القائمين على تنظيم مباراة السوبر المصري السابقة في الإمارات تحدثوا معي وطلبوا توقيع عقد يمتد لـ3 سنوات لاستضافة المباراة".

وأضاف "كل ما أشيع عكس ذلك غير صحيح بالمرة والأمور كانت رائعة جدا".

وأتم تصريحاته "التعامل طوال المباراة كان مثاليا حتى اللحظات الأخيرة التي كان المشهد فيها سيئا وكان لابد من اتخاذ عقوبات".

واستضافت أبو ظبي مباراة السوبر المصري السابقة بين الأهلي والزمالك والتي فاز بها الأبيض بركلات الترجيح.

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