في الدرجة الثانية – رئيس المريخ لـ في الجول: كرة القدم لعبة في النهاية مهما تعاظم أمرها

يرى أحمد جوهر رئيس نادي المريخ البورسعيدي بأن "استمرار التجمعات الرياضية دربا من الجنون".

وقال جوهر في حوار لـFilGoal.com: "إنها اوقات عصيبة يشهدها العالم. أوقات في غاية الخطورة، والحديث عن استمرار التجمعات الرياضية يعد درباً من الجنون".

وأضاف "من المعلوم أن الرسالة الأسمى من ممارسة الرياضة هي الاعتناء بصحة الإنسان، فعندما يتحول الأمر لأن التجمعات الرياضة تعتبر خطر على الأرواح، فمن الطبيعي التوقف حالا، الأمر لا يتحمل العبثية، إنها حياتنا وحياة أبنائنا".

جوهر أتبع "العالم أجمع أوقف لعب كرة القدم. كل نجوم اللعبة اختاروا حياتهم وصحتهم وصحة المشجعين".

وواصل "اليوم، الوباء يغزو الملاعب حتى الملاعب الخالية من الجماهير. الفيروس لا يفرق بين مشجع ولاعب".

رئيس المريخ أكمل "الفيروس أصاب اللاعبين والمدربين في أفضل دول العالم عناية واهتمام بصحة لاعبيهم".

وأتم "لكي لا ننسى، كرة القدم لعبة مهما تعاظم أمرها تظل لعبة. قريبا سينتهي الوباء وتعود الحياة أفضل لكن اتركونا نعيش حتى ينتهي الوباء. لا أتحدث بناء على موقف شخصي إذا كان فريقي مهدد بالهبوط من القسم الثاني، ولكن على مسؤولي اتحاد الكرة النظر للصالح العام والتفكير في سلامة المواطنين الذين هم عنصر مهم من عناصر اللعبة".

نادي المريخ يحتل حاليا المركز العاشر في المجوعة الأولى (القاهرة والقنال) في دوري الدرجة الثانية المصري، بعد مرور 17 جولة.

النادي البورسعيدي أوقف تدريبات الفريق الأول 15 يوما، مع إيقاف تدريبات فرق الناشئين لأجل غير مسمى.

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