بسيوني لـ في الجول: ننتظر توضيح من اتحاد الكرة عن مستقبل الدوري بعد الإيقاف

الأحد، 15 مارس 2020 - 18:52

كتب : أحمد شاكر

عبد الحميد بسيوني - الزمالك - الجونة

ينتظر عبد الحميد بسيوني المدير الفني لطلائع الجيش توضيح من اتحاد الكرة عن موقف مسابقة الدوري المصري بعد إيقاف النشاط الكروي في مصر.

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم إيقاف كل أنشطته لمدة أسبوعين بناء على تعليمات وزارة الرياضة من أجل مكافحة انتشار فيروس كورونا.

وقال بسيوني لـFilGoal.com: "نؤيد قرار إيقاف النشاط الكروي في مصر لأنه يصب في مصلحة المواطنين ويجب على الجميع التكاتف لعبور الأزمة".

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وأضاف "قررنا إلغاء المباراة الودية ضد مصر للمقاصة ومنحنا اللاعبين راحة لمدة 3 أيام".

وواصل "سنحاول معرفة ماذا سيحدث بعد فترة توقف الدوري ولكن يجب على اتحاد الكرة توضيح موقف المسابقة بعد نهاية فترة الإيقاف".

وأتم "هل بعد انتهاء فترة الإيقاف سنلعب مباريات الدوري بشكل مباشر أم سيمنحنا اتحاد الكرة فترة أخرى للاستعداد للمباريات، هذا ما يجب توضحيه مبكرا للأندية".

ويحتل طلائع الجيش المركز الـ14 بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 17 نقطة من 19 مباراة.

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