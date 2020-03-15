قرر اتحاد الكرة الإماراتي لكرة القدم تعليق نشاط الكرة في الإمارات لمدة شهر بسبب فيروس كورونا.

وجاء قرار الاتحاد الإماراتي بإيقاف المسابقات التي تنظمها رابطة المحترفين، بداية من اليوم الأحد ولمدة 4 أسابيع.

ويشمل القرار دوري الخليج العربي ودوري الخليج العربي تحت 21 عاما.

وأشار الاتحاد في بيانه إلى "سيتم تقييم الوضع ومراجعته بعد انقضاء الفترة الزمنية المحددة ويأتي هذا القرار بالتنسيق مع الجهات المختصة في الدولة".

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