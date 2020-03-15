أول حالة كورونا في دوري القسم الثاني الإسباني

الأحد، 15 مارس 2020 - 17:52

كتب : FilGoal

جوناثاس

أصيب البرازيلي جوناثاس دي جيسوس لاعب فريق إلتشي الإسباني، بفيروس كورونا.

وأجرى جوناثاس فحوصات طبية أمس السبت بعد ظهور الأعراض عليه، أثبتت نتائجها إصابته بالفيروس.

ليصير جوناثاس أول لاعب في دوري القسم الثاني الإسباني، يصاب بـ كورونا، والثاني عموما في الكرة الإسبانية بعد الأرجنتيني إزيكييل جاراي لاعب فالنسيا.

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جوناثاس (31 عاما) لاعب سابق في أندية: ألكمار، وتورينو، وريال سوسيداد، وروبن كازان، وهانوفر.

وسبق لـ جوناثاس تمثيل إلتشي بموسم 2014\2015، قبل أن ينتقل إليه مجددا في اليوم الأخير من سوق الانتقالات الشتوية الماضية.

وخاض جوناثاس 4 مباريات مع إلتشي حتى اللحظة، سجل خلالها هدفا وحيدا، قبل توقف النشاط الرياضي في إسبانيا.

وتعد إسبانيا ثاني أكثر الدول إصابةً بفيروس كورونا في قارة أوروبا، خلف إيطاليا.

إذ تجاوز إجمالي الحالات المصابة في إسبانيا حاجز الـ5750، فيما بلغت الوفيات 136 ضحية صباح اليوم الأحد.

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