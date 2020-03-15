العشري لـ في الجول: قرار تعليق النشاط يُحسب للمسؤولين.. ونعمل على أساس عودته في أي وقت

الأحد، 15 مارس 2020 - 15:56

كتب : أيمن عيد

طارق العشري مدرب النادي المصري

قال طارق العشري المدير الفني للمصري إن قرار تعليق النشاط الرياضي كان متوقعا، في ظل إيقاف النشاط في كبرى بلاد العالم بسبب تفشي فيروس كورونا.

وأضاف العشري لـFilGoal.com: "يحسب للمسؤولين في مصر اتخاذ القرار الاحترازي، خطوة جيدة خوفا من تفشي المرض. نتمنى السلامة للجميع وأن يحفظ الله مصر".

وأردف "لا أنظر لمسألة إلغاء الدوري، رغم أن مواعيد الجولات المقبلة لن تحدد لكننا نعمل على أساس أن النشاط سيعود في أي وقت".

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وأكمل "منحت الفريق راحة سلبية لمدة يومين، نحتاج للوجود بجانب جماهيرنا في بورسعيد وأنا شخصيا أريد التعرف على جمهور الفريق".

واستدرك "فترة الإيقاف جاءت في صالحنا، وستكون بداية لوضع نظام عملي مع الفريق لأن الوقت لم يسعفنا لفعل ذلك من قبل".

وأوضح "سنتواجد في بورسعيد، ثم نخرج لمعسكر مغلق في الإسكندرية. لدينا أمور فنية وبدنية سنهتم بها بجانب عودة المصابين ودخولهم ضمن الفريق لنكون جاهزين لاستئناف الدوري وتحسين وضع الفريق"

وأتم "سنتخذ كل الإجراءات الوقائية، ودور الجهاز الطبي سيكون هاما للغاية".

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