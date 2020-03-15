كرة طائرة - بعد طلب الأهلي والاتحاد المصري.. تأجيل بطولة إفريقيا للرجال والسيدات

الأحد، 15 مارس 2020 - 15:44

كتب : FilGoal

سيدات الأهلي - كرة طائرة

أعلن الاتحاد الإفريقي للكرة الطائرة رسميا تأجيل بطولتي إفريقيا للرجال والسيدات المقرر إقامتهما في مصر أبريل المقبل.

وكان الأهلي قد حصل على حق تنظيم بطولتي إفريقيا في الفترة حتى 23 أبريل المقبل قبل أن يطلب إرجاء استضافة المسابقة بسبب فيروس كورونا.

واتخذت وزارة الشباب والرياضة قرارا أمس السبت بتعليق النشاط الرياضي لمدة أسبوعين للحد من انتشار فيروس كورونا بناء على تعليمات رئاسة الوزراء.

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ونشر الاتحاد الإفريقي بيانه اليوم الأحد يعلن فيه الموافقة على تأجيل المسابقتين لحين إشعار آخر بسبب تفشي فيروس كورونا في العالم.

وأوضح بيان الاتحاد الإفريقي "نعلم أن الإيقاف ربما يحدث تغييرات على خطط الفرق المقرر مشاركتها، ولكن الأهم هو الصحة العامة للاعبين والأجهزة الفنية وعائلة الكرة الطائرة".

وكان من المفترض أن ينظم الأهلي بطولة السيدات في الفترة من 31 مارس إلى 11 أبريل، بينما نسخة الرجال من 12 إلى 23 أبريل.

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