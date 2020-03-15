يونيون برلين يجمع تبرعات من جماهيره لتعويض الخسائر بسبب كورونا

يجمع نادي يونيون برلين تبرعات من جماهيره لتعويض الخسائر التي ضربت النادي بسبب فيروس كورونا.

وقرر النادي بيع المشروبات والمأكولات افتراضيا عبر موقعه مقابل 2.5 يورو تذهب كتبرعات للنادي لتعويض خسائره نتيجة تأجيل المباريات.

وكان من المفترض أن يلعب الفريق ضد بايرن ميونيخ يوم السبت في الدوري الألماني.

وأفاد النادي عبر موقعه "جاء أنصار النادي في الأيام الماضية وسألونا عن كيفية دعم النادي بتبرعات".

وأضاف البيان "كان بين الأفكار، فكرة لا تقاوم، وهي شاحنة طعام افتراضية".

ويحتل يونيون برلين المركز الـ11 في الدوري الألماني.

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