روني: كنت اصطحب رونالدو لـ ماكدونالدز لأنه أراد اكتساب الوزن

الأحد، 15 مارس 2020 - 15:07

كتب : محرر في الجول

رونالدو و رونى

كشف واين روني نجم مانشستر يونايتد السابق عن واقعة طريفة مع زميله كريستيانو رونالدو الذي يهتم دائما بالحفاظ على لياقته البدنية.

واين روني

النادي : ديربي كاونتي

كريستيانو رونالدو

النادي : يوفنتوس

ورغم هوس رونالدو نجم يوفنتوس الحالي بالحفاظ على لياقته، إلا أنه كان يطلب من روني اصطحابه لتناول الطعام في مطعم ماكدونالدز بحسب ما كشف عنه النجم الإنجليزي الدولي السابق.

وقال روني في تصريحات لصحيفة "صنداي تايمز": "عندما انضممت لمانشستر يونايتد كنت معتادا على الذهاب للتدريبات والمباريات بصحبة رونالدو".

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وتابع "أتذكر أننا في ليلة قبل مباراة ذهبنا إلى ماكدونالدز لأنه أراد تناول وجبة (بيج ماك)".

وأوضح لاعب ديربي كاونتي "كان يريد اكتساب الوزن لأنه كان هزيلا جدا، كنت أقود السيارة وأذهب له إلى مكان سيارات الشراء لنشتري بيج ماك".

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