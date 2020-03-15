في غياب كرة القدم.. مدافع سبال يطارد لصا ويلقي القبض عليه

لم تمنع الأحداث الصعبة التي تمر بها إيطاليا بسبب تفشي فيروس كورونا حوادث السرقة، لكن محاولة سارق السطو على محل تبغ فشلت بسبب تياجو سيونيك مدافع سبال.

وتعتبر متاجر بيع التبغ من المحلات التجارية التي لا يزال يُسمح لها بالعمل أثناء فترة الحظر في إيطاليا.

وبعد السطو على أحد المتاجر، وجد السارق نفسه مطاردا وتم القبض عليه من قبل مدافع سبال.

واحتجز الدولي البولندي البالغ من العمر 33 عاما اللص حتى وصلت الشرطة.

وقال آلان فابري عمدة مدينة فيرارا: "بعد سماع الأخبار، اتصلت بتياجو سيونيك شخصيا لأشكره".

وتابع "كانت لفتة منه تدل على الكرم والإيثار، خاصة خلال هذه اللحظات الصعبة رؤية السرقة والتدخل دون خوف ومطاردة السارق في الشارع، هذا يعني الاهتمام بما يحدث في المدينة".

يذكر أن سبال قرر تعليق تدريباته مع إيقاف الدوري الإيطالي، ولكن من الواضح أن سيونيك يحافظ على نفسه في حالة جيدة.

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