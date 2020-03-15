عبد الحفيظ لـ في الجول: نحدد مع التائب موعدا جديدا لمهرجان اعتزاله بسبب كورونا

الأحد، 15 مارس 2020 - 13:56

كتب : أحمد الخولي

طارق التائب مع سيد عبد الحفيظ - الأهلي

كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي أنه سيتم تحديد موعد جديد لمشاركة الأهلي في مهرجان اعتزال نجم الكرة الليبية طارق التائب.

وكان من المفترض أن يواجه الأهلي الهلال السعودي في تكريم التائب بنهاية الشهر الجاري.

اللاعب الليبي البالغ 42 عاما اعتزل عام 2016 بقميص أهلي طرابلس الليبي.

أخبار متعلقة
بمشاركة الأهلي.. تحديد موعد مباراة اعتزال طارق التائب بعد موافقة فايلر.. الأهلي يحدد الموعد المبدئي لمواجهة الهلال في اعتزال التائب التائب يحدد الموعد المبدئي لمباراة اعتزاله أمام الأهلي

ولكن عبد الحفيظ قال لـFilGoal.com: "سنتفق مع التائب على موعد مناسب للأهلي والهلال، تتفق مع مستجدات التوزيع الجديد للمسابقات".

وعلقت كل من مصر والسعودية النشاط الكروي في إطار مجهود مكافحة انتشار فيروس كورونا.

وسجلت المملكة العربية السعودية 103 حالة، أما مصر فسجلت 110 حالة وحالتي وفاة.

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا.. اضغط هــــــــــنـــــــــــــــا

اقرأ أيضا

وزير الرياضة: لا نعد باستئناف الدوري بعد أسبوعين

فضل: غالي الأنسب لرئاسة الأهلي مستقبلا

محمود علاء يجدد عقده مع الزمالك

الزمالك يُعلق أنشطة النادي لمدة أسبوع

إكرامي: لم يتم إبلاغنا بإلغاء التدريبات.. واجتماع مع مسؤولي الأهلي بشأن مستقبلي

الأهلي طارق التائب
نرشح لكم
أخر الأخبار
روني: كنت اصطحب رونالدو لـ ماكدونالدز لأنه أراد اكتساب الوزن 7 دقيقة | أوروبا
رسميا - فالنسيا يعلن 5 حالات إيجابية بفيروس كورونا واتخاذ إجراءات العزل 13 دقيقة | أوروبا
تقرير: دوري الأبطال سيقام بنظام الدورة الرباعية في تركيا.. واتجاه لتأجيل يورو 2020 ساعة | دوري أبطال أوروبا
في غياب كرة القدم.. مدافع سبال يطارد لصا ويلقي القبض عليه ساعة | أوروبا
عبد الحفيظ لـ في الجول: نحدد مع التائب موعدا جديدا لمهرجان اعتزاله بسبب كورونا ساعة | مصر
فان دايك: لو حسمنا لقب الدوري وسط مدرجات خاوية سأشعر بإحباط شديد ساعة | الدوري الإنجليزي
الأول في الدوري الإسباني.. جاراي يعلن إصابته بـ كورونا 2 ساعة | أوروبا
المقاصة: تم تأجيل مواجهة الجيش بعد قرار رئاسة الوزراء.. وراحة من التدريبات للخميس 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رسالة مؤثرة من يورجن كلوب بعد إيقاف الدوري الإنجليزي 2 قائمة الأهلي - عودة وحيد وظهور العربي بدر لأول مرة ضد سموحة.. وغيابات بالجملة 3 في الجول يكشف – لماذا تأخرت عودة كريم نيدفيد.. سببان أحدهما تفادي "الاعتزال المبكر" 4 كلوب: كل شيء كان ضدنا في الأوقات الحاسمة.. ولا أفهم جودة أتليتكو التي يمتلكونها
قد ينال إعجابك