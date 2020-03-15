عبد الحفيظ لـ في الجول: نحدد مع التائب موعدا جديدا لمهرجان اعتزاله بسبب كورونا

كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي أنه سيتم تحديد موعد جديد لمشاركة الأهلي في مهرجان اعتزال نجم الكرة الليبية طارق التائب.

وكان من المفترض أن يواجه الأهلي الهلال السعودي في تكريم التائب بنهاية الشهر الجاري.

اللاعب الليبي البالغ 42 عاما اعتزل عام 2016 بقميص أهلي طرابلس الليبي.

ولكن عبد الحفيظ قال لـFilGoal.com: "سنتفق مع التائب على موعد مناسب للأهلي والهلال، تتفق مع مستجدات التوزيع الجديد للمسابقات".

وعلقت كل من مصر والسعودية النشاط الكروي في إطار مجهود مكافحة انتشار فيروس كورونا.

وسجلت المملكة العربية السعودية 103 حالة، أما مصر فسجلت 110 حالة وحالتي وفاة.

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