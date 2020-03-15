ميدو: يجب توجيه تعليمات رسمية بإلغاء المباريات الودية.. لا أصدق المخاطرة بحياة الفرق

انتقد أحمد حسام "ميدو" نجم الكرة المصرية الأسبق قرار بعض الأندية بخوض مباريات ودية هذا الأسبوع رغم تعليق النشاط المحلي للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم تعليق النشاط المحلي بعد قرار رئيس الوزراء بإيقاف الأنشطة كخطوة احترازية للسيطرة على انتشار فيروس كورونا.

وكتب ميدو عبر حسابه الرسمي: "يجب توجيه تعليمات رسمية من اتحاد الكرة بإلغاء كل المباريات الودية خلال فترة توقف الدوري".

وأضاف "لا أصدق أن هناك بعض المدربين يخاطرون بحياة لاعبيهم وجهازهم الفني والإداري والطبي من أجل تجهيز الفريق!!".

وتابع "هناك أكثر من مباراة ودية بين أندية الدوري الممتاز تم الترتيب لها خلال الأسبوع الجاري".

يجب توجيه تعليمات رسمية من اتحاد الكرة بإلغاء كل المباريات الودية خلال فترة توقف الدوري..لا اصدق ان هناك بعض المدربين يخاطرون بحياة لاعبيهم وجهازهم الفني والإداري والطبي من اجل تجهيز الفريق!! هناك اكثر من مباراة ودية بين أندية الدوري الممتاز تم الترتيب لها خلال هذا الأسبوع!! — Mido (@midoahm) March 15, 2020

وشدد ميدو "الدولة تقرر إيقاف الدوري للحفاظ على صحة الجميع والأندية تقرر المخاطرة بصحة لاعبيهم وموظفيهم".

وأتم حديثه "فكان من الأولى إذا عدم إيقاف الدوري إذا كان سيتم السماح للأندية بإقامة مباريات ودية".

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا.. اضغط هــــــــــنـــــــــــــــا

اقرأ أيضا

وزير الرياضة: لا نعد باستئناف الدوري بعد أسبوعين

فضل: غالي الأنسب لرئاسة الأهلي مستقبلا

محمود علاء يجدد عقده مع الزمالك

الزمالك يُعلق أنشطة النادي لمدة أسبوع

إكرامي: لم يتم إبلاغنا بإلغاء التدريبات.. واجتماع مع مسؤولي الأهلي بشأن مستقبلي