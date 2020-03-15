ميدو: يجب توجيه تعليمات رسمية بإلغاء المباريات الودية.. لا أصدق المخاطرة بحياة الفرق

الأحد، 15 مارس 2020 - 12:20

كتب : FilGoal

أحمد حسام ميدو - الأهلي - المقاصة

انتقد أحمد حسام "ميدو" نجم الكرة المصرية الأسبق قرار بعض الأندية بخوض مباريات ودية هذا الأسبوع رغم تعليق النشاط المحلي للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم تعليق النشاط المحلي بعد قرار رئيس الوزراء بإيقاف الأنشطة كخطوة احترازية للسيطرة على انتشار فيروس كورونا.

وكتب ميدو عبر حسابه الرسمي: "يجب توجيه تعليمات رسمية من اتحاد الكرة بإلغاء كل المباريات الودية خلال فترة توقف الدوري".

أخبار متعلقة
حوار – ميدو يتحدث عن حلم التدريب في أوروبا.. ونصيحة لـ صلاح بخصوص مستقبل الكرة في مصر ميدو: إمكانية تأجيل أولمبياد طوكيو تقتل فرص المنتخب الأولمبي في استدعاء صلاح ميدو: صلاح الأفضل في تاريخ مصر.. وليفربول سيخسر لو حسم الدوري مبكرا ميدو: لا يمكن أن يحدث ذلك في مصر.. وعقوبة كهربا كبيرة ولكن

وأضاف "لا أصدق أن هناك بعض المدربين يخاطرون بحياة لاعبيهم وجهازهم الفني والإداري والطبي من أجل تجهيز الفريق!!".

وتابع "هناك أكثر من مباراة ودية بين أندية الدوري الممتاز تم الترتيب لها خلال الأسبوع الجاري".

وشدد ميدو "الدولة تقرر إيقاف الدوري للحفاظ على صحة الجميع والأندية تقرر المخاطرة بصحة لاعبيهم وموظفيهم".

وأتم حديثه "فكان من الأولى إذا عدم إيقاف الدوري إذا كان سيتم السماح للأندية بإقامة مباريات ودية".

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا.. اضغط هــــــــــنـــــــــــــــا

اقرأ أيضا

وزير الرياضة: لا نعد باستئناف الدوري بعد أسبوعين

فضل: غالي الأنسب لرئاسة الأهلي مستقبلا

محمود علاء يجدد عقده مع الزمالك

الزمالك يُعلق أنشطة النادي لمدة أسبوع

إكرامي: لم يتم إبلاغنا بإلغاء التدريبات.. واجتماع مع مسؤولي الأهلي بشأن مستقبلي

فيروس كورونا الدوري المصري أحمد حسام ميدو مباريات ودية
نرشح لكم
أخر الأخبار
يونيون برلين يجمع تبرعات من جماهيره لتعويض الخسائر بسبب كورونا 17 دقيقة | أوروبا
روني: كنت اصطحب رونالدو لـ ماكدونالدز لأنه أراد اكتساب الوزن 29 دقيقة | أوروبا
رسميا - فالنسيا يعلن 5 حالات إيجابية بفيروس كورونا واتخاذ إجراءات العزل 36 دقيقة | أوروبا
تقرير: دوري الأبطال سيقام بنظام الدورة الرباعية في تركيا.. واتجاه لتأجيل يورو 2020 ساعة | دوري أبطال أوروبا
في غياب كرة القدم.. مدافع سبال يطارد لصا ويلقي القبض عليه ساعة | أوروبا
عبد الحفيظ لـ في الجول: نحدد مع التائب موعدا جديدا لمهرجان اعتزاله بسبب كورونا ساعة | مصر
فان دايك: لو حسمنا لقب الدوري وسط مدرجات خاوية سأشعر بإحباط شديد 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
الأول في الدوري الإسباني.. جاراي يعلن إصابته بـ كورونا 2 ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رسالة مؤثرة من يورجن كلوب بعد إيقاف الدوري الإنجليزي 2 قائمة الأهلي - عودة وحيد وظهور العربي بدر لأول مرة ضد سموحة.. وغيابات بالجملة 3 في الجول يكشف – لماذا تأخرت عودة كريم نيدفيد.. سببان أحدهما تفادي "الاعتزال المبكر" 4 كلوب: كل شيء كان ضدنا في الأوقات الحاسمة.. ولا أفهم جودة أتليتكو التي يمتلكونها
قد ينال إعجابك