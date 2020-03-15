بعيدا عن ليفربول.. كورونا يهدد 5 أحلام كروية

بعد توقف كرة القدم في أغلب أنحاء أوروبا، صار الموسم الكروي مهددا بعدم الاكتمال مطيحا معه بكثير من الأحلام الكروية.

الأشهر بالطبع هو ليفربول، الذي انتظر 30 عاما للفوز بلقب الدوري الإنجليزي وقبل 6 نقاط من تحقيق الحلم، هاجم فيروس كورونا المستجد العالم ليهدد حلم الريدز.

في هذا التقرير، نستعرض 5 أحلام كروية أخرى يهددها المرض الذي أصاب حتى الآن أكثر من 150 ألف شخصا حول العالم.

ليستر سيتي ودوري الأبطال

توقف الدوري الإنجليزي وليستر سيتي في المركز الثالث قبل 9 جولات من نهاية المسابقة.

إنهاء الثعالب للموسم في ذلك المركز، أو في المركز الرابع على أقل تقدير، كان سيمنحهم فرصة للمشاركة للمرة الثانية في دوري أبطال أوروبا عبر تاريخهم الممتد لـ136 عاما.

المشاركة في دوري الأبطال ليس هدفا تنافسيا فقط، بل أيضا هدف مالي يضمن لأي فريق يصل لدور المجموعات على الأقل 15 مليون يورو، بعيدا عن نصيب كل فريق من حقوق البث التلفزيوني.

شيفيلد يونايتد

ربما أهم ما يميز شيفيلد يونايتد تاريخيا، هو أن لاعبه بريان دين هو صاحب أول هدف في تاريخ بريمييرليج.

لكن عبر 130 عاما من اللعب في الدوريات الإنجليزية بمختلف درجاتها، لم يسبق لشيفيلد يونايتد المشاركة أوروبيا.

تلك الفرصة كانت متاحة له الموسم الجاري حيث يحتل المركز السابع المؤهل للدوري الأوروبي، خاصة مع إيقاف مشاركات مانشستر سيتي الأوروبية.

كسر هيمنة بايرن

كالعادة، يحتل بايرن ميونيخ صدارة الدوري الألماني.

لكن غير المعتاد، أن يجد منافسة شرسة من 3 أندية على لقب الدوري.

قبل 9 جولات من خط النهاية، يبتعد دورتموند عن بايرن بـ 4 نقاط فقط، أما لايبزيج فخلف بايرن بـ5 نقاط وبوروسيا مونشنجلادباخ يبتعد بـ6 نقاط فقط.

فارق نقاط يمكن تذليله ضد بايرن ميونيخ الذي تعادل 4 مرات وخسر مثلهم في الدوري هذا الموسم.

لايبزج لم يحقق اللقب عبر تاريخه، مونشنجلادباخ لم يفز باللقب منذ عام 1977، أما دورتموند فهو آخر بطل للبوندسليجا بعيدا عن بايرن ميونيخ، حيث فاز باللقب مرة أخيرة عام 2012.

حلم لاتسيو

فريق العاصمة الإيطالية لم يرفع كأس الدوري الإيطالي منذ عام 2000، وكانت تلك المرة الثانية في تاريخه.

لاتسيو يقدم موسما رائعا جعله وصيفا ليوفنتوس بفارق نقطة وحيدة، ويوفنتوس مثله مثل بايرن غير مستقر هذا الموسم.

صاحب ثاني أقوى هجوم في البطولة (بعد أتالانتا) وأقوى دفاع، كان منافسا شرسا على لقب الدوري قبل إيقافه ومرشحا فوق العادة لكسر 8 سنوات من سيادة يوفنتوس.

الـ15 المصرية

منذ سنوات عديدة، لم تحظ مصر بفرصة للفوز بدوري أبطال إفريقيا مثل الموسم الجاري.

الزمالك اقترب في 2016 ولكنه خسر النهائي، مثلما حدث للأهلي في 2017 و2018.

ولكن في الموسم الجاري، الأهلي والزمالك موجودان في نصف النهائي ويواجهان الوداد والرجاء المغربيين على الترتيب.

ربما في حال استمرار الموسم، يفوز الأهلي باللقب التاسع أو الزمالك باللقب السادس ليكتبا لمصر اللقب رقم 15 في تاريخ دوري أبطال إفريقيا لتواصل الابتعاد عن تونس والكونغو الديمقراطية والمغرب أصحاب الـ6 ألقاب.

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