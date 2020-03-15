كانافارو: يجب على أوروبا التعلم من جهود الصين للتغلب على "وحش" الكورونا

يرى فابيو كانافارو مدافع منتخب إيطاليا الأسبق أن بلاده وباقي دول أوروبا التعلم من جهود الصين وأن تحذو حذوها لمكافحة فيروس كورونا الذي وصفه بـ "الوحش".

وأجرى كانافارو مقابلة من منزله في الصين حيث يعمل حاليا مدربا لفريق جوانزو إيفرجراند.

وقال كانافارو في تصريحات لصحيفة لاجازيتا ديللو سبورت: "بمجرد وصولي خضعت للاختبار باستخدام ممسحة، بالنسبة لي كانت هذه هي المرة الثالثة ثم تم فحصي لمعرفة درجة حرارتي".

وأضاف "في تلك المرحلة وكما هو الحال مع كل من يدخل البلاد من بلدان مصابة بالفيروس يتم عزلك لمدة أسبوعين إذا كان لديك مكان تقيم فيه، وإلا سيضعونك في فندق مجهز لضمان العزلة".

وشدد كانافاور الفائز مع إيطاليا بكأس عالم 2006 "الصين ظلت في حالة إقفال تام منذ ما يقرب من شهرين لمكافحة ذلك الفيروس".

وتابع "هذه هي الرسالة الإيجابية لنا نحن الإيطاليون وبقية العالم، يمكنك القضاء على هذا المرض لكننا بحاجة إلى الشدة والتنظيم الجيد".

وأوضح كانافارو "لم يكن من السهل أبدا مواجهة مثل هذا الوحش، لأنه لم تكن هناك سوابق وقد ساد الشعور المجتمعي والقيمة الأساسية للحياة على حساب التضحيات، هذا الدرس واضح للعالم الآن".

وعن إيطاليا قال: "نتفهم الفيروس بشكل أفضل الآن، نحن على الطريق الصحيح وسلوك الأغلبية إيجابي، حتى لو كان البعض يكافحون من أجل فهمه".

وضرب كانافارو مثلا "والدي على سبيل المثال لا يميل لفهم ما يجب عليه تغيير عاداته المعيشية اليومية من أجله ومن أجل أسرته".

وأضاف "فهو يريد شراء السجائر من متجر التبع وإجراء محادثة مع الأصدقاء في المنزل، لكنني أقنعته أن يخاطر بالعدوى ونقلها إلى المنزل لأمي".

وعن قلقه من تفشي المرض في إيطاليا وسرعة انتقاله قال: "بالطبع أنا قلق، لأننا مازلنا لم نصل إلى الذروة ونحتاج للمقاومة والبقاء في التركيز".

وشدد "أعتقد أن الأخطاء التي حدثت الأسبوع الماضي عندما فر الآلاف من لومباردي إلى الجنوب كانت سببا، لكن لا أريد أن أدين أحدا".

وأوضح "أفهم تماما أولئك الذين أرادو العودة إلى أحبائهم، لكن ذلك كان خطئا فادحا".

وأضاف "سنحتاج الآن للانتظار لمدة أسبوع آخر لفهم عدد الأشخاص المصابين، كان قد تم ارتكاب نفس الخطأ في الصين ولكن الحل كان إخراج الناس من ووهان وعزل المدينة للسيطرة على المرض".

وأتم تصريحاته "نحن الآن تعلمنا من تلك التجارب، وأنا فخور بكيفية تصرف إيطاليا".

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