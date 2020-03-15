بعد قرار تعليق النشاط المحلي.. بيراميدز راحة من التدريبات الأحد والإثنين

قرر الكرواتي أنتي تشاشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز، منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات لمدة 48 ساعة بعد قرار تعليق النشاط المحلي.

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم تعليق النشاط المحلي بعد قرار رئيس الوزراء بإيقاف الأنشطة كخطوة احترازية للسيطرة على انتشار فيروس كورونا.

وكان من المفترض أن يخوض بيراميدز مباراة في الدوري المصري غدا الإثنين أمام نادي طنطا باستاد الدفاع الجوي.

ومن المقرر أن يتم استئناف المسابقات المحلية في أبريل المقبل حال لم يتم تجديد تعليق النشاط مجددا.

وقرر تشاشيتش منح اللاعبين راحة سلبية يومي الأحد والإثنين على أن يتم استئناف التدريبات مجددا بداية من الثلاثاء على الملعب الفرعي للدفاع الجوي.

وينتظر نادي بيراميدز اتضاح الصورة بشأن موعد استئناف الدوري في المرحلة المقبلة بعد إلغاء كل خطط الإعداد الخاصة بالفريق.

وكان بيراميدز قد تأهل إلى نصف نهائي بطولة الكونفدرالية الإفريقية ومن المنتظر أن يواجه فريق حورويا الغيني يومي 3 و10 من شهر مايو المقبل.

ويحتل بيراميدز المركز الثالث من مسابقة الدوري المصري برصيد 32 نقطة من 18 مباراة خاضهم الفريق.

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