عامر حسين: تبادل جمهوري الأهلي والزمالك الهجوم علي دليل العدالة.. والظروف الآن أسهل كثيرا

يرى عامر حسين رئيس لجنة المسابقات السابق أن تبادل جمهوري الأهلي والزمالك الهجوم عليه في دورين الموسم الماضي دليلا على عدالته في إدارة اللجنة التي رحل عنها العام الماضي بعد 9 سنوات في إدارتها.

وقال حسين لقناة النهار: "منذ 2010، مررنا كلجنة مسابقات بمشاكل كثيرة جدا كانت ستوقف كرة القدم".

وأردف "لا يمكن أن ألوم الأمن في كل شيء، اجتمعت بهم وعرفت مشاكلهم وهناك أمور لا يمكن الحديث عنها. في الموسم الجاري أشاهد الوضع من بعيد. التاريخ هو من سيشهد للناس لأن ظروف هذا الموسم أسهل كثيرا".

وأكمل "في الموسم الماضي الفرق كانت تشارك عربيا وإفريقيا في نفس الوقت، بجانب وجود بطولتين إفريقيتين في نفس الموسم".

وأوضح "في الدور الأول هاجمني جمهور الزمالك بسبب تأجيلي مباريات للأهلي لوصوله لنهائي دوري الأبطال، وفي الدور الثاني حدث العكس لأنني أجلت مباريات للزمالك لوصوله لنهائي الكونفدرالية".

وكشف "في الموسم الماضي، هوجمت لأن الأندية لعبت مباريات الدور الأول بصفقات يناير، لكن هذا لم يحدث للأهلي إلا في 5 مباريات فقط منها مباراة أقيمت في يناير بظروف قهرية بعدما أجل الأمن الإثيوبي مباراة الأهلي وجيما آبا جيفار يومين، لأضطر لتأجيل مواجهة إنبي حينها لتقام في شهر يناير، بجانب مباراتي الزمالك وبيراميدز ضد الأهلي، والناديان كانا يرفضان مواجهة الأهلي قبل خوضه لكل مؤجلاته".

وأكد "في الموسم الجاري، لعبت الفرق 9 مباريات بصفقاتها الجديدة".

وأتم حسين "لا أفكر في الترشح لانتخابات اتحاد الكرة، لكن هناك أندية طلبت مني ذلك لذا كل شيء ممكن".

ورحل حسين عن لجنة المسابقات مع تولي اللجنة الخماسية إدارة اتحاد الكرة، ليخلفه حسام الزناتي.

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