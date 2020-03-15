ماركا: رونالدو يحول فنادقه إلى مستشفيات حجر صحي.. ويتكفل برواتب العاملين

قرر كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس ومنتخب البرتغال تحويل سلسلة فنادقه إلى مستشفيات حجر صحي للأشخاص المصابين بفيروس كورونا بالإضافة إلى التكفل بدفع رواتب الأطباء والعاملين.

كريستيانو رونالدو النادي : يوفنتوس يوفنتوس

وكان فيروس كورونا قد تسبب في إيقاف الرياضة بشكل عام على مستوى العالم إذ أصبحت أوروبا بؤرة المرض بسبب انتشاره بصورة كبيرة.

وكشفت صحيفة ماركا الإسبانية أن رونالدو خطط لتحويل سلسلة الفنادق التي يمتلكها في البرتغال إلى مستشفيات لعلاج الأشخاص المصابة بالفيروس وسيتم علاجهم مجانا.

وأفاد التقرير أن النجم البرتغالي أيضا سيدفع للأطباء والموظفين الطبيين لعلاج المرضى المصابين.

وحتى الآن لم تتأثر البرتغال بفيروس كورونا مثل البلدان الأخرى، إذ لم يتعدى عدد المصابين 78 حتى أمس السبت.

وتعتبر إيطاليا أكثر البلدان تضررا في أوربا إذ بلغ عدد المصابين أكثر من 15 ألف حالة إصابة نشطة بالمرض.

وتوقف الدوري المحلي في أغلب بلدان العالم بجانب إيقاف مسابقتي الدوري الأوروبي ودوري أبطال أوروبا.

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