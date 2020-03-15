ماركا: رونالدو يحول فنادقه إلى مستشفيات حجر صحي.. ويتكفل برواتب العاملين

الأحد، 15 مارس 2020 - 10:51

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو يسجل ويحتفل بهدف يوفنتوس الأول في سبال

قرر كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس ومنتخب البرتغال تحويل سلسلة فنادقه إلى مستشفيات حجر صحي للأشخاص المصابين بفيروس كورونا بالإضافة إلى التكفل بدفع رواتب الأطباء والعاملين.

وكان فيروس كورونا قد تسبب في إيقاف الرياضة بشكل عام على مستوى العالم إذ أصبحت أوروبا بؤرة المرض بسبب انتشاره بصورة كبيرة.

وكشفت صحيفة ماركا الإسبانية أن رونالدو خطط لتحويل سلسلة الفنادق التي يمتلكها في البرتغال إلى مستشفيات لعلاج الأشخاص المصابة بالفيروس وسيتم علاجهم مجانا.

أخبار متعلقة
تقرير: رونالدو يدخل في حجر صحي في البرتغال.. كان يطمئن على حالة والدته تشكيل قمة إيطاليا - رونالدو يقود يوفنتوس.. ولوكاكو ولاوتارو في هجوم إنتر ماركا تكشف تفاصيل المكالمة التي أعادت الود بين رونالدو وريال مدريد ديلي ميل: حالة والدة رونالدو مستقرة بعد المعاناة من جلطة في المخ

وأفاد التقرير أن النجم البرتغالي أيضا سيدفع للأطباء والموظفين الطبيين لعلاج المرضى المصابين.

وحتى الآن لم تتأثر البرتغال بفيروس كورونا مثل البلدان الأخرى، إذ لم يتعدى عدد المصابين 78 حتى أمس السبت.

وتعتبر إيطاليا أكثر البلدان تضررا في أوربا إذ بلغ عدد المصابين أكثر من 15 ألف حالة إصابة نشطة بالمرض.

وتوقف الدوري المحلي في أغلب بلدان العالم بجانب إيقاف مسابقتي الدوري الأوروبي ودوري أبطال أوروبا.

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا.. اضغط هــــــــــنـــــــــــــــا

اقرأ أيضا:

تعليق نشاط كرة القدم في مصر

وزارة الرياضة المصرية تعلق كل أنشطتها

تعليق نشاط كرة السلة في مصر

الأهلي يدرس تعليق أنشطته

رسالة مؤثرة من ميسي بسبب كورونا

فيروس كورونا كورونا كريستيانو رونالدو البرتغال يوفنتوس إيطاليا
نرشح لكم
أخر الأخبار
تقرير: دوري الأبطال سيقام بنظام الدورة الرباعية في تركيا.. واتجاه لتأجيل يورو 2020 39 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
في غياب كرة القدم.. مدافع سبال يطارد لصا ويلقي القبض عليه 41 دقيقة | أوروبا
عبد الحفيظ لـ في الجول: نحدد مع التائب موعدا جديدا لمهرجان اعتزاله بسبب كورونا 47 دقيقة | مصر
فان دايك: لو حسمنا لقب الدوري وسط مدرجات خاوية سأشعر بإحباط شديد ساعة | الدوري الإنجليزي
الأول في الدوري الإسباني.. جاراي يعلن إصابته بـ كورونا ساعة | أوروبا
المقاصة: تم تأجيل مواجهة الجيش بعد قرار رئاسة الوزراء.. وراحة من التدريبات للخميس ساعة | الدوري المصري
زوجة أرتيتا: مدرب أرسنال بخير.. فيروس كورونا ليس مميتا 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
ميدو: يجب توجيه تعليمات رسمية بإلغاء المباريات الودية.. لا أصدق المخاطرة بحياة الفرق 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رسالة مؤثرة من يورجن كلوب بعد إيقاف الدوري الإنجليزي 2 قائمة الأهلي - عودة وحيد وظهور العربي بدر لأول مرة ضد سموحة.. وغيابات بالجملة 3 في الجول يكشف – لماذا تأخرت عودة كريم نيدفيد.. سببان أحدهما تفادي "الاعتزال المبكر" 4 كلوب: كل شيء كان ضدنا في الأوقات الحاسمة.. ولا أفهم جودة أتليتكو التي يمتلكونها
قد ينال إعجابك